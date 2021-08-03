Больше трёх лет без поражений: борец Евлоев выиграл золото в одной из самых долгожданных схваток Олимпиады в Токио

Борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг. В финале он победил своего самого принципиального соперника Артура Алексаняна из Армении. Уроженец Ингушетии принёс своей сборной первое золото соревнований. Его беспроигрышная серия на международных турнирах длится уже больше трёх лет.

Золотой поединок Евлоева

Одним из самых ожидаемых событий борцовского турнира Олимпиады в Токио можно было смело назвать поединок Мусы Евлоева и Артура Алексаняна. Ни в одной из весовых категорий греко-римской борьбы не было за последние годы более острого и принципиального соперничества, чем между россиянином и армянином. Эксперты почти не сомневались, что именно два фаворита встретятся в финале дивизиона до 97 кг.

Их противостояние началось в 2017 году, когда Алексанян в статусе олимпийского чемпиона приехал на первенство планеты в Париже. В финале он встречался с Евлоевым, у которого к тому времени ещё не было больших титулов. Армянский борец победил, но со скромной разницей 3:1, которая давала понять, что у него появился достойный соперник. Через год они столкнулись в полуфинале в Будапеште, и теперь уже верх взял борец из Ингушетии, легко после этого завоевавший золото.

Третью битву Алексаняна и Евлоева снова ждали в решающей схватке чемпионата мира, но представитель Армении тогда не вышел на ковёр из-за травмы. Он вообще стал реже участвовать в соревнованиях, но до Олимпиады два её главных фаворита всё-таки пересеклись. На Кубке мира 2020 года россиянин вновь оказался сильнее.

В Токио борцы получили два первых номера посева, так что ранней встречи друг с другом они могли не опасаться. Евлоев дошёл до финала, выиграв три своих поединка с общим счётом 16:4. Алексанян номинально выступил чуть хуже 13:3, но его запас прочности ни в одной из схваток не вызывал сомнения. Впрочем, после победы в полуфинале армянину потребовалась медицинская помощь из-за возможной травмы ноги.

На финал Алексанян вышел с сильно затейпированным бедром и сразу, как только включился в борьбу, дал понять: боль действительно его беспокоит. Однако от поединка он не отказывался. Евлоев же начал активно работать в стойке и закономерно заслужил партер. Когда совершить накат не получилось, россиянин в последний момент попытался бросить соперника, и они оказались на границе ковра. Судьи не стали начислять баллы, но российская сторона попросила пересмотреть этот эпизод.

Как оказалось, Алексанян не по правилам защищался ногой. Его наказали двумя баллами и снова отправили в партер. Со второй попытки Евлоев смог довести дело до конца и выбросить оппонента за пределы круга. Первый период он выиграл со вполне комфортным счётом 5:0. После перерыва рефери дал шанс Алексаняну и отправил россиянина в партер, но армянин после первой же попытки поднять соперника разорвал захват и отказался продолжать активные действия на ковре — опираться на колено он не мог.

В стойке же Евлоев был неподвижен, как ингушская башня. Он выиграл схватку и принёс сборной России первое золото в борьбе на Олимпиаде в Токио. Его личная победная серия на международных соревнованиях длится уже три года и четыре месяца.

Бронзовый предел Суркова

Правда, этот успех остался единственным для команды по греко-римской борьбе. Ранее Сергей Семёнов и Сергей Емелин завоевали бронзовые медали, а в день финала Евлоева шанс побороться за золото упустил Артём Сурков.

Уроженец Саранска выступал в весовой категории до 67 кг, которая могла похвастаться мощнейшим составом участников — в сумме они выигрывали чемпионаты мира по греко-римской девять раз. Лучшим борцом мира был однажды и Сурков — в 2018-м он завоевал награду высшей пробы, а спустя год в финале уступил олимпийскому чемпиону Исмаэлю Борреро с Кубы.

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Болельщики ждали, что два лучших полулёгких борца-классика и сейчас разыграют золото, но кубинец неожиданно подвёл. В первой же схватке он уступил грузину Рамазу Зоидзе со счётом 2:3. Далее вылетели ещё два чемпиона мира прошлых лет Балинт Корпаши из Венгрии и Рю Хан Су из Южной Кореи.

Сурков тоже заставил поволноваться за себя. Он встречался с малоизвестным американцем Алехандро Санчо. Россиянин заработал партер в начале боя и добавил себе ещё четыре балла двумя накатами, но уверенно выиграть первый период не смог. На последних секундах Санчо бросил россиянина «кочергой» и сократил отставание до минимума. После перерыва Сурков продолжил так активно бороться, что вновь отправил соперника в партер и быстро довёл свой счёт до десяти очков.

Вскоре стало известно, что из турнирной сетки вылетел последний фаворит соревнований — трёхкратный чемпион мира Франк Штеблер. Сурков остался единственным борцом, у которого был победный опыт на первенствах планеты. Но и ему не суждено было добраться до полуфинала.

В следующей схватке россиянин столкнулся с азербайджанцем Парвизом Насибовым, представляющим Украину. В этот раз борьба в партере не помогла. Сурков дважды получал шанс наказать соперника за пассивность и разбитую бровь, но оба раза Насибов хорошо отзащищался. Во втором периоде уже украинец получил от судей такую возможность, вместе с которой заработал один балл. Он-то и принёс 22-летнему борцу победу, так как оказался последним результативным действием в этом поединке.

Завтра Сурков сможет сразиться за бронзу благодаря тому, что Насибов в своём полуфинале выжил в сражении с египтянином Мохаммедом Эль-Сайедом и отыгрался со счёта 0:5. Именно с ним в случае победы над датчанином Фредриком Бьеррехусом россиянин встретится в схватке за третье место. Также закончила выступления и Любовь Овчарова в весовой категории до 62 кг. В 1/8 финала она уступила Юкако Каваи, но так как японка была фаворитом своего веса и добралась до финала, то россиянка выступит в утешительном турнире.