Больше трёх лет без поражений: борец Евлоев выиграл золото в одной из самых долгожданных схваток Олимпиады в Токио
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Золотой поединок Евлоева
Одним из самых ожидаемых событий борцовского турнира Олимпиады в Токио можно было смело назвать поединок Мусы Евлоева и Артура Алексаняна. Ни в одной из весовых категорий греко-римской борьбы не было за последние годы более острого и принципиального соперничества, чем между россиянином и армянином. Эксперты почти не сомневались, что именно два фаворита встретятся в финале дивизиона до 97 кг.
Их противостояние началось в 2017 году, когда Алексанян в статусе олимпийского чемпиона приехал на первенство планеты в Париже. В финале он встречался с Евлоевым, у которого к тому времени ещё не было больших титулов. Армянский борец победил, но со скромной разницей 3:1, которая давала понять, что у него появился достойный соперник. Через год они столкнулись в полуфинале в Будапеште, и теперь уже верх взял борец из Ингушетии, легко после этого завоевавший золото.
Третью битву Алексаняна и Евлоева снова ждали в решающей схватке чемпионата мира, но представитель Армении тогда не вышел на ковёр из-за травмы. Он вообще стал реже участвовать в соревнованиях, но до Олимпиады два её главных фаворита всё-таки пересеклись. На Кубке мира 2020 года россиянин вновь оказался сильнее.
В Токио борцы получили два первых номера посева, так что ранней встречи друг с другом они могли не опасаться. Евлоев дошёл до финала, выиграв три своих поединка с общим счётом 16:4. Алексанян номинально выступил чуть хуже 13:3, но его запас прочности ни в одной из схваток не вызывал сомнения. Впрочем, после победы в полуфинале армянину потребовалась медицинская помощь из-за возможной травмы ноги.
На финал Алексанян вышел с сильно затейпированным бедром и сразу, как только включился в борьбу, дал понять: боль действительно его беспокоит. Однако от поединка он не отказывался. Евлоев же начал активно работать в стойке и закономерно заслужил партер. Когда совершить накат не получилось, россиянин в последний момент попытался бросить соперника, и они оказались на границе ковра. Судьи не стали начислять баллы, но российская сторона попросила пересмотреть этот эпизод.
Как оказалось, Алексанян не по правилам защищался ногой. Его наказали двумя баллами и снова отправили в партер. Со второй попытки Евлоев смог довести дело до конца и выбросить оппонента за пределы круга. Первый период он выиграл со вполне комфортным счётом 5:0. После перерыва рефери дал шанс Алексаняну и отправил россиянина в партер, но армянин после первой же попытки поднять соперника разорвал захват и отказался продолжать активные действия на ковре — опираться на колено он не мог.
В стойке же Евлоев был неподвижен, как ингушская башня. Он выиграл схватку и принёс сборной России первое золото в борьбе на Олимпиаде в Токио. Его личная победная серия на международных соревнованиях длится уже три года и четыре месяца.
Бронзовый предел Суркова
Правда, этот успех остался единственным для команды по греко-римской борьбе. Ранее Сергей Семёнов и Сергей Емелин завоевали бронзовые медали, а в день финала Евлоева шанс побороться за золото упустил Артём Сурков.
Уроженец Саранска выступал в весовой категории до 67 кг, которая могла похвастаться мощнейшим составом участников — в сумме они выигрывали чемпионаты мира по греко-римской девять раз. Лучшим борцом мира был однажды и Сурков — в 2018-м он завоевал награду высшей пробы, а спустя год в финале уступил олимпийскому чемпиону Исмаэлю Борреро с Кубы.
Болельщики ждали, что два лучших полулёгких борца-классика и сейчас разыграют золото, но кубинец неожиданно подвёл. В первой же схватке он уступил грузину Рамазу Зоидзе со счётом 2:3. Далее вылетели ещё два чемпиона мира прошлых лет Балинт Корпаши из Венгрии и Рю Хан Су из Южной Кореи.
Сурков тоже заставил поволноваться за себя. Он встречался с малоизвестным американцем Алехандро Санчо. Россиянин заработал партер в начале боя и добавил себе ещё четыре балла двумя накатами, но уверенно выиграть первый период не смог. На последних секундах Санчо бросил россиянина «кочергой» и сократил отставание до минимума. После перерыва Сурков продолжил так активно бороться, что вновь отправил соперника в партер и быстро довёл свой счёт до десяти очков.
Вскоре стало известно, что из турнирной сетки вылетел последний фаворит соревнований — трёхкратный чемпион мира Франк Штеблер. Сурков остался единственным борцом, у которого был победный опыт на первенствах планеты. Но и ему не суждено было добраться до полуфинала.
В следующей схватке россиянин столкнулся с азербайджанцем Парвизом Насибовым, представляющим Украину. В этот раз борьба в партере не помогла. Сурков дважды получал шанс наказать соперника за пассивность и разбитую бровь, но оба раза Насибов хорошо отзащищался. Во втором периоде уже украинец получил от судей такую возможность, вместе с которой заработал один балл. Он-то и принёс 22-летнему борцу победу, так как оказался последним результативным действием в этом поединке.
Завтра Сурков сможет сразиться за бронзу благодаря тому, что Насибов в своём полуфинале выжил в сражении с египтянином Мохаммедом Эль-Сайедом и отыгрался со счёта 0:5. Именно с ним в случае победы над датчанином Фредриком Бьеррехусом россиянин встретится в схватке за третье место. Также закончила выступления и Любовь Овчарова в весовой категории до 62 кг. В 1/8 финала она уступила Юкако Каваи, но так как японка была фаворитом своего веса и добралась до финала, то россиянка выступит в утешительном турнире.
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