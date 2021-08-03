Сборные России по вольной борьбе и художественной гимнастике вылетели на ОИ в Токио

Пресс-секретарь министерства физической культуры и спорта Приморья Елена Ритус сообщила, что сборные России по вольной борьбе и художественной гимнастике вылетели на летние Олимпийские игры в Токио.

«3 августа сборные России по вольной борьбе и художественной гимнастике вылетели на Олимпийские игры в Токио. Это последние команды, которые проходили подготовку к Олимпийским играм в Приморском крае. Самолёт с российскими спортсменами вылетел из Владивостока в Токио в 06:20 по московскому времени», — цитирует Ритуса РИА «Новости».

По итогам десятого соревновательного дня Олимпийских игр в Токио сборная России занимает пятое место в медальном зачёте.

Российские спортсмены завоевали 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала шесть медалей в десятый день ОИ в Токио.