Россиянка Овчарова уступила на старте олимпийского турнира по борьбе

Россиянка Любовь Овчарова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 килограмм на летних Олимпийских играх в Токио.

В поединке 1/8 финала россиянка уступила Юкако Каваи из Японии со счётом 0:10. Таким образом, Овчарова завершила выступление на Олимпийских играх в Токио. Ранее сообщалось, что борец Сурков пробился в четвертьфинал ОИ в весе до 63 кг.