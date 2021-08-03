Битва за золото Евлоева, квалификация Шубенкова и четвертьфинал волейболистов: за кем из россиян следить в 11-й день Игр

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев в финале весовой категории до 97 кг встретится с представителем Армении Артуром Алексаняном. Мужская сборная по волейболу в первом раунде плей-офф померится силами с уступающей в классе Канадой. Легкоатлет Сергей Шубенков дебютирует на Олимпийских играх в квалификации в беге на 110 м с барьерами. А Давид Белявский, Никита Нагорный и Владислава Уразова поборются за последние комплекты наград в спортивной гимнастике.

В спортивной гимнастике во вторник состоятся последние три финала на отдельных снарядах: на брусьях и перекладине у мужчин и на бревне — у женщин. Россию в них представят Давид Белявский, Никита Нагорный и Владислава Уразова соответственно. Если в командных соревнованиях отечественная сборная в Токио завоевала два золота, то в личных — пока ни одного.

Исправить этот недочёт в последний день будет сложно. Белявский в своём виде является действующим бронзовым призёром ОИ. А на предолимпийском первенстве континента он стал вторым. Однако в квалификации Давид выступил неудачно и расположился только на девятом месте.

У Нагорного на перекладине будет последний шанс взять медаль на отдельном снаряде, поскольку в вольных упражнениях он остался седьмым, а в опорном прыжке — пятым. Такое же место Никита занял в квалификации в последней дисциплине ОИ. А опередить здесь абсолютного чемпиона Олимпиады в командных соревнованиях Дайки Хасимото будет практически нереально.

В женском бревне тоже есть свой явный фаворит — 16-летняя китаянка Гуань Ченьчень. Плюс в финале выступит Симона Байлз, которая всё-таки нашла в себе силы заявиться на последний снаряд. Уразовой в такой компании остаётся рассчитывать на бронзу. При этом Россия в данном виде не знает олимпийских медалей с 2000-го, когда на пьедестал поднялись Екатерина Лобазнюк и Елена Продунова, завоевавшие серебро и бронзу соответственно.

Зато в греко-римской борьбе болельщики могут смело ждать золота. Муса Евлоев, приехавший в Токио в качестве главного претендента на победу в весовой категории до 97 кг, в финале встретится с представителем Армении Артуром Алексаняном, действующим олимпийским чемпионом.

Соперник россиянину достался непростой, однако двукратный чемпион мира и Европы обязан брать верх. Тем более уроженцу Ингушетии не привыкать обыгрывать оппонента. В 2018-м он оказался сильнее в полуфинале ЧМ — 3:1, а спустя год на первенстве планеты в Нур-Султане армянин отказался от выхода на ковёр в решающей схватке, и золото без боя досталось Евлоеву.

Между тем действующий серебряный призёр ЧМ в весовой категории до 67 кг Артём Сурков стартует поединком с американцем Алехандро Санчо. Исходя из турнирной сетки, у 27-летнего россиянина есть все шансы дойти до финала, где он с большой долей вероятности встретится с олимпийским чемпионом кубинцем Исмаэлем Борреро.

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А вот «вольнице» Любовь Овчаровой, выступающей в категории до 62 кг, не слишком повезло, ведь она в первом же круге попала на одну из главных фавориток японку Юкако Каваи. Однако если отечественная спортсменка сумеет одержать победу, то получит хорошую возможность как минимум побороться за бронзу.

В боксе состоятся сразу два полуфинала с участием россиян. В полулёгком весе Альберт Батыргазиев встретится с представителем Кубы Ласаро Альваресом. Одержать победу дагестанцу будет сложно, поскольку набравший отличный ход соперник намеревается, наконец, закончить Олимпиаду с золотой медалью на шее. Пока в его активе только две бронзы.

Батыргазиев же имеет возможность взять у оппонента реванш за поражение без шансов в четвертьфинале домашнего ЧМ-2019 в Екатеринбурге — 1:4.

Муслим Гаджимагомедов на том турнире стал чемпионом в категории до 91 кг. Теперь он постарается подняться на высшую ступень пьедестала и на ОИ. В этом плане новозеландца Дэвида Ньика он проходить просто обязан. Гаджимагомедов вдобавок может стать первым россиянином, который в Токио доберётся до финала. Ранее Андрей Замковой и Имам Хатаев вынуждены были довольствоваться бронзой.

Наконец, Габил Мамедов в лёгкой весовой категории проведёт лишь четвертьфинальный поединок с действующим вице-чемпионом планеты Кейшоном Дэвисом, представляющим США.

В командных видах спорта состоятся два четвертьфинала с участием сборных России. Волейболисты, вышедшие из группы с первого места, проэкзаменуют уступающую в классе Канаду. Последние четыре встречи с данным соперником закончились победой отечественного коллектива.

Удивительно, но на предыдущих ОИ пути оппонентов пересеклись на той же стадии, и тогда подопечные Владимира Алекно одержали лёгкую победу в трёх сетах. Обязаны они проходить дальше и на этот раз, тем более мужская сборная страны по волейболу, начиная с 1996-го, неизменно попадает в четвёрку сильнейших команд Олимпиады. В случае победы предстоит встретиться с победителем противостояния Япония — Бразилия.

Куда больше не повезло с сеткой ватерполисткам, ведь они в полуфинале могут попасть на сильнейшую команду планеты США. Американки выиграли ОИ в Лондоне и Рио-де-Жанейро и три последних ЧМ. Мощь «звёздно-полосатых» отечественный коллектив испытал на себе на групповом этапе, когда разгромно уступил — 5:18.

Впрочем, для начала подопечным Александра Гайдукова нужно пройти Австралию, которая на ЧМ-2019 добралась до медалей. Сделать это тоже будет крайне непросто.

В лёгкой атлетике обращает на себя внимание квалификация в беге на 110 метров с барьерами с участием Сергея Шубенкова. Россиянин в последний момент получил от World Athletics нейтральный статус, позволяющий выступить на ОИ.

Причём для 30-летнего спортсмена, который является одним из сильнейших в своём виде, данная Олимпиада — дебютная. В 2012-м он только начинал карьеру, а в 2016-м из россиян допустили только Дарью Клишину.

Однако оценивать форму Сергея после затяжной паузы достаточно сложно. Но осторожный оптимизм вызывает тот факт, что во время полуфинального забега на ЧР Шубенкову удалось показать лучший результат сезона в Европе (13,25 секунды).

В синхронном плавании во вторник продолжится квалификация в соревновании дуэтов. Вслед за произвольной программой участницы продемонстрируют техническую. Россию в данном виде представляют опытные Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. После первой части они захватили лидерство с отрывом почти в полтора балла от второго места, несмотря на проблемы с музыкой.

В другом водном виде спорта гребле на байдарке и каноэ будут разыграны четыре комплекта медалей. Россияне продолжают борьбу за три из них: на байдарке 200 м у женщин (Светлана Черниговская), на байдарке-двойке 500 м (Кира Степанова и Варвара Баранова) и на байдарке 1000 м у мужчин (Максим Спесивцев). Но завоевание ими любой медали станет настоящим чудом.

Прыгун в воду Евгений Кузнецов продолжит борьбу на трёхметровом трамплине. Бронзовый призёр ОИ-2012 вышел в полуфинал с седьмым результатом. Однако на недавнем ЧЕ в Будапеште опытный спортсмен выступил куда более удачно и занял первое место. Остаётся надеяться, что ему удастся собраться и в Токио и включиться в сражение за награды.

В командном спринте на треке в понедельник Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова обеспечили себе бронзу. Во вторник в этом же виде у мужчин на старт выйдут Денис Дмитриев, Иван Гладышев и Павел Якушевский. Всего два года назад они заняли третье место в данном виде на ЧМ, но с тех пор крупных международных соревнований по велотреку не проводилось, а потому загадывать что-либо сложно.

Наконец, в тяжёлой атлетике, где россияне на ОИ практически не представлены, в весовой категории до 109 кг выступит Тимур Наниев. В число фаворитов он не входит, однако надеяться на бронзу можно, ведь в этом виде крайне суровые национальные квоты. По данной причине в Японию не приехали многие сильные атлеты.