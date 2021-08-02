Сборная России занимает пятое место после десятого дня на Играх в Токио

По итогам десятого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио сборная России занимает пятое место в медальном зачёте соревнований.

Наибольшее число наград по итогам десяти дней в активе сборной Китая — 62, из которых 29 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых.

На втором месте с 62 медалями сборная США — 22 золотые, 25 серебряных и 17 бронзовых.

Тройку замыкают хозяева Игр, сборная Японии — 33 медали, из которых 17 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых.

Сборная России, выступающая на Играх в Токио под нейтральным флагом, занимает пятое место, записав в свой актив 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала шесть медалей в десятый день Олимпиады в Токио.