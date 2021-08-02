Супруг легкоатлетки Тимановской рассказал, что ему известно о её состоянии после ситуации на ОИ

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Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, рассказал, что ему известно о состоянии супруги, которая пожаловалась на попытку насильственной депортации из Токио в Минск.
Супруг легкоатлетки Тимановской рассказал, что ему известно о её состоянии после ситуации на ОИ
  • © Instagram Кристины Тимановской

«Из последнего, что знаю: она находится под защитой польского посольства. В скором времени должна уехать в Польшу. Больше подробностей не знаю», — рассказал Зданевич RT.

Он отметил, что пока непонятно, как в дальнейшем будет развиваться вся эта ситуация.

«Сейчас состояние подвешенное. Непонятно, сможет ли Кристина попасть в Польшу. Когда буду уверен, что она там, можно будет успокоиться и думать, как мне переехать в Польшу», — подытожил супруг спортсменки, подчеркнув, что пока не получал каких-либо предложений о помощи из-за рубежа.

Ранее он рассказал, почему уехал из Белоруссии после ситуации с супругой на Олимпиаде.

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