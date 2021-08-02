Муж легкоатлетки Тимановской объяснил, почему уехал из Белоруссии после ситуации с супругой на Олимпиаде

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг его супруги во время летних Олимпийских игр в Токио.

«Я узнал о произошедшем от жены. После этого увидел её историю в Instagram. Потом началась вся эта ситуация. Информацию моментально подхватили СМИ Белоруссии и начали транслировать на всю страну. Сейчас было принято решение уехать из страны конкретно мне, а Кристине — идти в посольство и просить помощи», — рассказал Зданевич RT.

Он отметил, что не получал каких-либо угроз в свой адрес в связи с данной ситуацией, но допускает, что на Тимановскую могли бы попытаться воздействовать через него.

«Никто со мной не связывался из руководства страны. Уехать — моё решение. В настоящий момент нахожусь на территории Украины. Встретимся здесь. Тут у нас есть знакомые, которые на первое время могут помочь, пока я не смогу приехать к супруге», — добавил муж спортсменки.

Ранее сообщалось, что в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы.