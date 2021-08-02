Клишина ответила, собирается ли она отбираться на Игры-2024 в Париже

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, планирует ли она отбираться на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Клишина ответила, собирается ли она отбираться на Игры-2024 в Париже
  • Reuters

«Сложно сказать. Я не думала о Париже изначально. Сейчас уже буду решать по ситуации. Не хочется говорить ни да, ни нет, пока отложенный вопрос», — приводит слова Клишиной «Матч ТВ».

30-летняя Клишина досрочно завершила выступления на Олимпиаде в Токио. Из-за повреждения она не смогла выполнить прыжок в третьей попытке квалификации, притом что в первых двух попытках сделала заступ, и, таким образом, не смогла выйти в финал соревнований.

Ранее Клишина рассказала, что ей не разрешили отложить допинг-контроль, несмотря на травму.

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