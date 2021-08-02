Легкоатлетка Клишина рассказала, что ей не разрешили отложить допинг-контроль, несмотря на травму

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о ситуации со сдачей допинг-пробы сразу после получения травмы во время квалификации на летних Олимпийских играх в Токио.

«В основном это жребий, мы никогда не знаем, кого возьмут на допинг-контроль. Конечно, это было неприятно, потому что я уже приехала в медицинский центр на стадионе. Мне нужно было 20 минут подержать лёд на больной мышце, и в этот момент пришёл допинг-офицер. Мы попросили отложить допинг-контроль, потому что имеем право, если это по медицинским показаниям. Но они сказали, что понимают всю ситуацию, но мне нужно сдать на стадионе», — приводит слова Клишиной «Матч ТВ».

Она отметила, что в итоге отсидела ещё два часа на допинг-контроле и только потом отправилась в Олимпийскую деревню.

«Не было ли желания сказать: «Не до вас сейчас»? Внутри именно такое состояние и было, потому что здесь одно, а сверху навалилось ещё что-то. Но мы здесь в принципе с этими правилами играть не можем, спорить нельзя», — добавила спортсменка.

30-летняя Клишина из-за повреждения не смогла выполнить прыжок в третьей попытке квалификации. В первых же двух попытках спортсменка сделала заступ. Таким образом, она не смогла выйти в финал соревнований.

Ранее сообщалось, что у легкоатлетки Клишиной выявлено подозрение на надрыв задней поверхности бедра.