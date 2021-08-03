Евлоев завоевал золото в греко-римской борьбе в весе до 97 кг на Олимпиаде

Россиянин Муса Евлоев завоевал золото в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 97 кг на летних Олимпийских играх в Токио. В финале 28-летний российский борец одолел армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.

AFP

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Третье место разделили поляк Тадеуш Михалик и иранец Мохаммад Хади Сарави. Евлоев принёс в копилку сборной России 13-ю золотую медаль на Играх в Токио. Ранее сообщалось, что российский борец Сурков проиграл украинцу в четвертьфинале Олимпиады.