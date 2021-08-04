Борец Сурков проиграл в схватке за бронзу на ОИ в Токио

Россиянин Артём Сурков потерпел поражение от египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда в схватке за бронзу олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Поединок завершился со счётом 1:1. Победа была присуждена египтянину по последнему результативному действию.

В другом поединке за третье место немец Франк Штеблер победил грузина Рамаза Зоидзе со счётом 5:4.

В схватке за золото победу одержал иранец Мохаммад Реза Гераи, со счётом 9:1 взявший верх над украинцем Парвизом Пашой оглы Насибовым.

27-летний Сурков является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В его активе также две бронзы и серебро мировых первенств и бронза континентальных.

Ранее сообщалось, что Артур Найфонов пробился в схватку за бронзу ОИ в весе до 86 кг.