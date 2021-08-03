Четвёртое место Наниева, травма ахилла у Шубенкова и назначение на финал Пустовойтовой: чем запомнился 11-й день Игр

Российский тяжелоатлет Тимур Наниев занял четвёртое место в весовой категории до 109 кг, а легкоатлет Сергей Шубенков получил травму ахиллова сухожилия во время разминки и вынужден был сняться с соревнований в беге на 110 м с барьерами на Олимпиаде в Токио. В то же время отечественные синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в технической программе, а арбитр Анастасия Пустовойтова получила назначение на финальный матч женского футбольного турнира Игр.

Две медали и четвёртое место в тяжёлой атлетике

В 11-й соревновательный день Олимпийских игр было разыграно 26 комплектов медалей, однако в основном борьба за них проходила без участия россиян. Отечественные атлеты ограничились золотом в греко-римской борьбе, где в категории до 97 кг первенствовал Муса Евлоев, а также медалью в спортивной гимнастике. Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине, уступив лишь хорвату Тину Србичу и японцу Даики Хасимото. При этом уже сегодня серебряные награды гарантировали себе боксёры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев, пробившиеся в финал турнира в тяжёлом и полулёгком дивизионах соответственно. Составить им компанию не смог Габил Мамедов, вылетевший уже на стадии 1/4 финала.

Стоит отметить, что Евлоев и Нагорный не единственные представители страны в своих видах спорта, имевшие шансы принести медали в копилку сборной. В дивизионе до 67 кг Артём Сурков проиграл украинцу Парвизу Насибову в четвертьфинале, а представительница категории до 62 кг Любовь Овчарова оступилась уже в 1/8. Там она не смогла составить конкуренцию японке Юкако Каваи. Что касается спортивной гимнастики, то в упражнениях на брусьях на попадание в тройку претендовал бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро в данном виде программы Давид Белявский, но на этот раз стал лишь пятым. В свою очередь, Владислава Уразова заняла последнее, восьмое место в упражнениях на бревне, набрав на 1,9 балла меньше победительницы — китаянки Чэньчэнь Гуань.

До последнего за попадание на пьедестал боролся и выступающий в категории до 109 кг тяжелоатлет Тимур Наниев, но в итоге остановился в шаге от него. Россиянин показал результат в 409 кг, отдав лишь один килограмм латвийцу Артурсу Плесниексу. Выше расположились армянин Симон Мартиросян и узбек Акбар Джураев, причём первый попутно установил рекорд Игр в рывке (195 кг), а второй — в толчке (237 кг) и сумме (430) кг.

Шансы на медаль имел и прыгун в воду Евгений Кузнецов. Он уверенно преодолел барьер предварительного раунда, но в финале завалил начало программы, а прийти в себя смог лишь к пятому прыжку. Впоследствии он не опускался ниже планки в 81 балл, а за последнюю попытку и вовсе получил 91,2, но этого было недостаточно даже для борьбы за бронзу. Россиянин стал пятым (461,9), а отставание от китайца Сийи Се составило колоссальные 96,85 балла.

Уверенность синхронисток и неудачи байдарочников

Сразиться за награды могли и трековые велосипедисты, но поддержать почин Дарьи Шмелёвой и Анастасии Войновой не удалось. Отечественная команда в составе Дениса Дмитриева, Александра Дубченко, Ивана Гладышева и Павла Якушевского заняла лишь шестую строчку в квалификации, после чего уступила Австралии и потеряла шансы на бронзу.

Помимо прочего, очередной соревновательный день в велотреке запомнился инцидентом с участием британских спортсменок. В предварительном раунде те проехали дистанцию с лучшим временем в истории (4 минуты 6,748 секунды) и так обрадовались, что сами спровоцировали завал. Одна из девушек настолько увлеклась, поздравляя одну партнёршу, что врезалась в другую. Возможно, именно это стало причиной не самого удачного выступления в финале и поражения от немок, отобравших у них не только золото, но и звание рекордсменок мира (4:04,242).

Неудача постигла и российских байдарочников. Они не смогли пройти в главный финал ни в одиночках, ни в двойках. При этом поражает стабильность. Анна Черниговская стала седьмой на дистанции 200 м, Максим Спесивцев — на 1000 м, а Варвара Баранова и Кира Степанова — на 500 м.

После этого всем предстояло принять участие в утешительных заездах, но и там всё сложилось далеко не идеально. Баранова и Степанова показали худший результат, а Спесивцев — пятый. Черниговская была удачливее и заняла вторую строчку, пропустив вперёд лишь Терезу Портелу из Португалии. Кроме того, состоялся финал Б и в соревнованиях двоек на дистанции 1000 м, где лучшими стали россияне Владислав Чеботарь и Виктор Мелантьев.

Не сумел пробиться в финал в многоборье и скалолаз Алексей Рубцов. Виной тому стали неудачи сразу в двух дисциплинах — скорость и трудность, где он был лишь 16-м и 15-м. В боулдеринге он стал четвёртым, но общую картину это не исправило. Как результат — лишь 13-я позиция.

В парусном спорте отечественных болельщиков также ждало исключительно разочарование. В классе 470 квалифицироваться в медальную гонку не смогли Павел Созыкин и Денис Грибанов. По итогам десяти гонок они не смогли попасть в топ-10, расположившись на 12-й строчке.

Зато предварительный раунд без особых проблем преодолели российские синхронистки. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина были великолепны в технической программе и набрали 195,0079 балла, более чем на три балла опередив ближайших преследовательниц — китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь.

🚴‍♀️ В командой гонке британки побили мировой рекорд, но при праздновании что-то пошло не так. Ауч, неприятно 😬



Но действительно больно девушкам стало через пару минут, когда их результат превзошли немки 😏 pic.twitter.com/HrLwAe0MSm — Матч ТВ (@MatchTV) August 3, 2021

Очередная победа дрим тим и третий финал Бразилии в футболе

В командных соревнованиях сборная России обошлась без сбоев. Волейболисты пусть и не без труда, но всё же обыграли канадцев в четвертьфинале и пробились в следующую стадию. Да, счёт 3:0 указывает на превосходство подопечных Туомаса Саммелвуо, но при этом в каждом сете велась напряжённая борьба. Подтверждением этому является тот факт, что отечественный коллектив выиграл всего на девять очков больше оппонента. Дальше его ждёт встреча с Бразилией, также в трёх партиях сломившей сопротивление хозяев Олимпиады.

До полуфинала добрались и российские ватерполистки. Большую часть матча с Австралией они владели солидным преимуществом, которое достигало четырёх очков, но без нервотрёпки не обошлось. В заключительной четверти соперницы сократили разрыв до минимума, но сравнять счёт им было не суждено — 8:9. За выход в решающий этап турнира они сразятся с американками.

Помимо прочего, стали известны полуфиналисты в баскетбольном турнире. 38 очков Рикки Рубио не спасли Испанию от поражения в матче с США (81:95), ведомых двукратным чемпионом НБА Кевином Дюрантом. В этот вечер форвард «Бруклина» записал на свой счёт 29 баллов, реализовав 59% бросков с игры. За выход в финал американцы будут бороться с австралийцами, разгромившими аргентинцев (97:59), а в параллельной встрече сойдутся Словения и Франция.

Тем временем в футболе уже определились участники финала. В нём третий раз подряд сыграет сборная Бразилии, в полуфинале лишь по пенальти одержавшая победу над Мексикой (4:1). А противостоять ей будет команда Испании. «Красная фурия» снова не смогла решить все вопросы в основное время и вынуждена была провести дополнительные 30 минут и в матче с Японией. Автором единственного и победного гола стал хавбек «Реала» Марко Асенсио.

Что касается финала у женщин, то здесь за золото поспорят сборные Швеции и Канады. А сегодня стало известно, что обслуживать матч будет российский арбитр Анастасия Пустовойтова. Как сообщили в Международной федерации футбола, её ассистентками станут соотечественница Екатерина Курочкина и хорватка Саня Родак, а резервным судьей будет Салима Мукансанга из Руанды.

Травма Шубенкова и рекорд Вархольма

Насыщенным получился соревновательный день и в лёгкой атлетике. Но для российских болельщиков главным событием стал инцидент с Сергеем Шубенковым. 30-летний атлет был одной из главных надежд страны, но фактически повторил судьбу прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Он получил травму на разминке и не смог принять участие в квалификации в беге на 110 м с барьерами.

«Эта проблема с ногой у него давно. Мы лечились, пытались... Сейчас на разминке побежал — и всё... Что-то щёлкнуло. Сейчас нога во льду. Ждём. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде цел. Что щёлкнуло — непонятно. Но ему очень больно», — сказал наставник бегуна Сергей Клевцов изданию «Спорт-Экспресс».

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Впоследствии диагноз озвучил сам Шубенков. По его словам, речь идёт о надрыве ахиллова сухожилия.

«В Новогорске у меня обострился хронический тендинит. Поехал на Игры, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тендинит не помешал мне пробежать ни 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии... Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем. Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь — и снова в бой», — написал Шубенков в Instagram.

В то же время в беге на короткие дистанции продолжает доминировать Элейн Томпсон. Уроженка Ямайки завоевала золото в беге на 200 м и стала четырёхкратной чемпионкой Игр, повторив собственный результат на Олимпиаде в Рио в индивидуальных соревнованиях. Тогда она также была сильнейшей на 100-метровке. Правда, в Бразилии она ещё взяла серебро в эстафете 4 × 100 м. В свою очередь, в беге на 800 м первой финишировала американка Атинг Му.

Очередной мировой рекорд был установлен в беге на 400 м с барьерами. Карстену Вархольму потребовалось 45,94 секунды, чтобы преодолеть всю дистанцию. Таким образом, норвежец более чем на 0,7 секунды превзошёл собственное достижение, установленное в июле (46,70). Помимо прочего, определились чемпионы в прыжках в высоту у мужчин и метании молота у женщин. В первом виде программы победу одержал швед Арман Дюплантис (6,02 м), во втором — полячка Анита Влодарчик (78,48 м).

Расследование дела Сондерс и отстранение грузинского спортсмена

В 11-й соревновательный день Игр не обошлось и без пары скандалов. Так, один из них разгорелся ещё двое суток назад, но развитие получил лишь сейчас. Серебряная медалистка в толкании ядра Рейвен Сондерс продемонстрировала любопытный жест во время церемонии награждения. Американка скрестила руки и подняла их над головой. Позднее она прокомментировала своё действие в социальных сетях, отметив, что оно обращено в поддержку ЛГБТ-сообщества, темнокожих, а также людей с психическими расстройствами. Тем не менее в Международном олимпийском комитете не намерены оставлять подобное поведение девушки без внимания и планируют провести расследование данного инцидента. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Но если случай с Сондерс только ожидает изучения, то в вопросе о выступлении греческих синхронисток на Играх в Токио поставлена точка. Как сообщили в НОК страны, сборная страны в данном виде спорта было предписано покинуть олимпийскую деревню. Сообщается, что в коллективе были выявлено четверо заболевших коронавирусом.

Помимо прочего, в Токио не сможет выступить грузинский толкатель ядра Беник Абрамян. Как сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пробе атлета обнаружены следы приёма стероидов — дегидрохлорметилтестостерона и метандиенона, а также тамоксифен.