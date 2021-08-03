Шубенков рассказал, почему поехал на Олимпиаду, несмотря на проблемы со здоровьем

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал подробности о своей травме, из-за которой он снялся с соревнований летних Олимпийских игр в Токио.

«Надрыв ахилла на левой ноге во время разминки. В Новогорске у меня обострился хронический тенденит. Поехал на Игры, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тенденит не помешал мне пробежать ни 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии», — написал Шубенков в своём Instagram.

Он отметил, что не хотел публично рассказывать о своих проблемах, но всем, кому нужно было, он рассказал о ситуации.

«Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем. Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой», — добавил спортсмен.

Шубенков получил травму на разминке перед предварительным забегом Олимпиады на дистанции 110 м с барьерами и снялся с соревнования.

Ранее в ВФЛА заявили, что знали о травме Шубенкова, но не могли его заменить.