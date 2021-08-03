В ВФЛА заявили, что знали о травме Шубенкова, но не могли его заменить

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Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алла Глущенко прокомментировала ситуацию со снятием Сергея Шубенкова с соревнований в беге на 110 м с барьерами на летних Олимпийских играх в Токио.
В ВФЛА заявили, что знали о травме Шубенкова, но не могли его заменить
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

«Да, была травма, мы знали об этом. Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы всё сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали всё возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадёживающими, но это спорт, случилось то, что случилось», — приводит слова Глущенко РИА Новости.

Она отметила, что, согласно решению World Athletics по допуску россиян на Игры в Токио, ВФЛА не могла провести замену.

«Так что ничьё место Сергей не занял. Если бы он не поехал, никого заявить мы не могли, и к тому же это произошло перед самым началом Олимпиады. ВФЛА, как я уже сказала, знала о ситуации с травмой и сделала всё, что могла, чтобы Сергей восстановился к Играм. Мы берегли его, как могли, не давали информацию в прессе о его травме, чтобы его не терзали журналисты», — добавила пресс-атташе ВФЛА.

Шубенков получил травму во время разминки перед квалификационным забегом на Олимпиаде, из-за чего ему пришлось сняться с соревнований.

Ранее главный тренер сборной России Юрий Борзаковский рассказал подробности о травме Шубенкова.

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