Борзаковский рассказал подробности о травме Шубенкова
- РИА Новости
«За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле. Был под полным наблюдением врачей, всё пролечил. Потом вроде было всё нормально. Но, видимо, в Токио травма обострилась. Это старая травма ахиллова сухожилия», — цитирует Борзаковского ТАСС.
По его словам, он очень расстроен снятием Шубенкова перед стартом на Олимпиаде и выразил надежду на скорое восстановление спортсмена.
Ранее сообщалось, что Шубенков снялся с соревнований в беге с барьерами на 110 м на Олимпиаде.