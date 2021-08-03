Борзаковский рассказал подробности о травме Шубенкова

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал подробности о травме чемпиона мира 2015 года Сергея Шубенкова, выступающего в беге на 110 м с барьерами.

«За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле. Был под полным наблюдением врачей, всё пролечил. Потом вроде было всё нормально. Но, видимо, в Токио травма обострилась. Это старая травма ахиллова сухожилия», — цитирует Борзаковского ТАСС.

По его словам, он очень расстроен снятием Шубенкова перед стартом на Олимпиаде и выразил надежду на скорое восстановление спортсмена.

Ранее сообщалось, что Шубенков снялся с соревнований в беге с барьерами на 110 м на Олимпиаде.