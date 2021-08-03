Определились все полуфиналисты мужского олимпийского баскетбольного турнира

Стали известны все участники полуфиналов мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.

В четвертьфинале Словения разгромила Германию (94:70), США победили Испанию (95:81), Франция одолела Италию (84:75), а Австралия крупно обыграла Аргентину (97:59).

Таким образом, в полуфинале между собой сыграют сборные Франции и Словении, а также команда США встретится с Австралией. Матчи состоятся 5 августа.

Ранее сообщалось, что Испания обыграла Японию и встретится с Бразилией в финале футбольного турнира на ОИ.