Определились все полуфиналисты мужского олимпийского баскетбольного турнира

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Стали известны все участники полуфиналов мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.
Определились все полуфиналисты мужского олимпийского баскетбольного турнира
  • Reuters

В четвертьфинале Словения разгромила Германию (94:70), США победили Испанию (95:81), Франция одолела Италию (84:75), а Австралия крупно обыграла Аргентину (97:59).

Таким образом, в полуфинале между собой сыграют сборные Франции и Словении, а также команда США встретится с Австралией. Матчи состоятся 5 августа.

Ранее сообщалось, что Испания обыграла Японию и встретится с Бразилией в финале футбольного турнира на ОИ.

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