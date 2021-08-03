Определились все полуфиналисты мужского олимпийского баскетбольного турнира
- Reuters
В четвертьфинале Словения разгромила Германию (94:70), США победили Испанию (95:81), Франция одолела Италию (84:75), а Австралия крупно обыграла Аргентину (97:59).
Таким образом, в полуфинале между собой сыграют сборные Франции и Словении, а также команда США встретится с Австралией. Матчи состоятся 5 августа.
Ранее сообщалось, что Испания обыграла Японию и встретится с Бразилией в финале футбольного турнира на ОИ.