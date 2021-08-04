Борец Угуев пробился в четвертьфинал ОИ в Токио

Россиянин Заур Угуев пробился в четвертьфинал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограмм на летних Олимпийских играх в Токио.

В поединке 1/8 финала Угуев одержал победу над американцем Томасом Гилманом со счётом 5:4. Олимпийский турнир по борьбе проходит с 1 по 7 августа. Ранее сообщалось, что борец Коблова пробилась в четвертьфинал ОИ в Токио.