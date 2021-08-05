Тренер сборной России по волейболу назвал чудом победу над Бразилией в полуфинале ОИ

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Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу над Бразилией в полуфинале Олимпийских игр в Токио.
Тренер сборной России по волейболу назвал чудом победу над Бразилией в полуфинале ОИ
  • РИА Новости

«Матч с Бразилией выдался сумасшедшим? Подумаем об этом после турнира, так как нас ждет еще одна игра здесь. В третьей партии нам удалось совершить такой камбэк. Я не знаю, как такое возможно. В третьей партии мы немного расслабились, даже соперник начал готовиться к следующей партии. А затем Подлесных вышел на подачу. Это просто чудо, иногда такое случается», — приводит слова Саммельвуо «Матч ТВ».

Он также призвал не сравнивать этот матч с групповым турниром и отметил то, как сборная России смогла адаптироваться к игре. По его словам, для его команды не было секретом, как будут действовать бразильцы, а также отечественные игроки смогли проявить характер.

«Нам надо немного поменять ритм своей жизни, так как финал будет вечером. Сборная должна быть к этому готова. Перестроим организм, это очень важно. Очень круто быть в финале, но хочется сделать еще один шаг», — добавил специалист.

Россия обыграла Бразилию со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) и вышла в финал мужского олимпийского турнира по волейболу. В финале подопечные Саммельвуо сыграют либо с Аргентиной, либо с Францией.

Ранее Дмитрий Губерниев поздравил российских волейболистов с выходом в финал Олимпиады.

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