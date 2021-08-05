Губерниев поздравил российских волейболистов с выходом в финал Олимпиады

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России по волейболу над Бразилией в полуфинале Олимпийских игр в Токио.
Губерниев поздравил российских волейболистов с выходом в финал Олимпиады
  • РИА Новости

«В четырёх партиях мы обыграли сильнейших бразильцев, и теперь мы выступим в финале. Браво, молодцы, парни», — сказал Губерниев в своём Telegram-канале

Он также назвал выступление россиян в минувшем матче классной работой.

«Поздравляю, парни! Вы красавцы», — добавил Губерниев.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Бразилию со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) и вышла в финал мужского олимпийского турнира по волейболу.

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