Губерниев поздравил российских волейболистов с выходом в финал Олимпиады

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России по волейболу над Бразилией в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

«В четырёх партиях мы обыграли сильнейших бразильцев, и теперь мы выступим в финале. Браво, молодцы, парни», — сказал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он также назвал выступление россиян в минувшем матче классной работой.

«Поздравляю, парни! Вы красавцы», — добавил Губерниев.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Бразилию со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) и вышла в финал мужского олимпийского турнира по волейболу.