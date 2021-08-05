Красильников и Стояновский вышли в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:19, 21:17) в пользу российского дуэта.
В финале соперниками Красильникова и Стояновского станут норвежцы Кристиан Сёрум и Андерс Мол, а Тиджан и Юнусс Самба поборются за бронзу с латвийцами Мартиньшем Плявиньшем и Эдгаром Тоцсом.
Оба матча состоятся 7 августа.
Ранее сообщалось, что Россия обыграла Бразилию и вышла в финал мужского олимпийского турнира по волейболу.