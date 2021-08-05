Красильников и Стояновский вышли в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу

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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу над катарцами Ахмедом Тиджаном и Шерифом Юнуссом Самбой в полуфинале мужского олимпийского турнира по пляжному волейболу.
Красильников и Стояновский вышли в финал олимпийского турнира по пляжному волейболу
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:19, 21:17) в пользу российского дуэта.

В финале соперниками Красильникова и Стояновского станут норвежцы Кристиан Сёрум и Андерс Мол, а Тиджан и Юнусс Самба поборются за бронзу с латвийцами Мартиньшем Плявиньшем и Эдгаром Тоцсом.

Оба матча состоятся 7 августа.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Бразилию и вышла в финал мужского олимпийского турнира по волейболу.

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