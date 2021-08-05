Реванш за себя и за девушек: как российские волейболисты героически победили бразильцев и вышли в финал Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу сразится за золото Олимпиады в Токио. Подопечные Туомаса Саммельвуо победили национальную команду Бразилии — 3:1, взяв реванш и за свой проигрыш в полуфинале Игр в Рио-де-Жанейро, и за поражение женской команды накануне. Ключевой в матче стала третья партия, которую россияне оставили за собой, отыгравшись со счёта 12:20. Самым результативным игроком матча с 22 очками стал знаменосец сборной России Максим Михайлов.

Без противостояния мужских сборных России и Бразилии по волейболу не обходится ни один плей-офф трёх последних Олимпиад. Долгое время пути двух команд в решающей стадии турниров не пересекались, пока в финале 2012 года они не провели один из самых выдающихся матчей в истории. В нём подопечные Владимира Алекно отыгралась со счёта 0:2 по сетам и принесли стране первое за 12 лет золото в командных видах спорта. Спустя четыре года бразильцы принимали Олимпиаду, и реванш напрашивался сам собой. В полуфинале они добились своего, взяв верх в трёх партиях.

На Играх в Токио у обеих сборных добавилось претензий друг к другу. Россияне взяли верх на групповом этапе, причём тоже потратив минимальное количество сетов и повторив результат последней встречи в Лиге наций. Но если тогда поражение бразильцев могло быть оправдано тренировочным характером турнира, то в Японии — уже нет. Семь олимпийских чемпионов в составе южноамериканцев ничего не смогли поделать с подопечными Туомаса Саммельвуо, среди которых из триумфаторов Лондона остались только Максим Михайлов на площадке и Сергей Тетюхин в качестве генерального менеджера.

Но до повторной встречи в полуфинале бразильцы успели отомстить. Правда, это сделала женская сборная. Она обыграла россиянок на более ранней стадии плей-офф. Ни взятый первый сет, ни уверенная игра в начале второго не спасли команду Серджо Бузато от четвёртого подряд вылета в первом круге. Таким образом, возвращать долги и бороться за волейбольные медали на Играх остались только мужская команда и пара пляжников Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

Саммельвуо в седьмой раз подряд выбрал одну и ту же расстановку с Михайловым, Егором Клюкой, Артёмом Вольвичем, Дмитрием Волковым, Иваном Яковлевым, Игорем Кобзарем и Валентином Голубевым в качестве либеро. Сразу включиться в игру не получилось — ошибок хватало и на приёме, и на блоке. Хорошая подача Волкова и Клюки позволяла некоторое время не отставать от бразильцев, но счёт 9:9 стал последним моментом в первом сете, когда россияне не уступали.

Далее ошибки проявились во всех компонентах игры, а о результативных розыгрышах пришлось на долгое время позабыть. У бразильцев же с атаками проблем не было. Даже 35-летний блокирующий Лукас, принимавший участие в лондонском финале, набрал три очка раньше других диагональных, которые были на площадке. Саммельвуо пришлось тратить оба тайм-аута ещё до того, как соперники разменяли третий десяток очков, так как разница в счёте уже составляла пять баллов.

Но слова тренера не подействовали. Разрыв ещё увеличился после четвёртого блока бразильцев, в то время как у россиян за всю партию так и не было ни одной успешной попытки. А после эйса Лукарелли о спасении партии пришлось забыть — счёт был уже 14:21. Вскоре подопечные Ренана Дал Зотто заработали семь сетболов. Россияне вложились в одну качественную атаку и отыграли один, но затем Волков приличным аутом на подаче отдал сопернику нужное ему очко.

Вторую партию российская команда начала с долгожданного блока Михайлова. Вскоре и Волков зачехлил бразильскую атаку, после чего сам мощно пробил. Южноамериканцы сразу взяли тайм-аут при счёте 1:4, но настрой россиян эта пауза не сбила. Далее последовали два подряд героических спасения в защите, а на подаче Кобзаря удалось выиграть три очка подряд. Успешная атака Клюки заставила бразильского тренера занервничать, и при счёте 5:10 он снова вызвал игроков на совещание. Но и это не помогло — тут же ошибся надёжный в атаке Уоллас.

Нельзя сказать, что игра россиян стала безупречной, так как огрехи даже в простых ситуациях не исчезли, но только они и позволяли бразильской сборной набирать хоть какие-то очки. Когда сопернику удалось сократить отставание до рабочего (15:17), Клюка тут же увеличил отрыв вдвое. С такой разницей россияне вошли в концовку партии и сохранили её до того момента, как после непростого приёма Клюка вновь забил. Он заработал за два сета девять очков, от него не отставал и Михайлов.

В третьей партии команды шли вровень, пока не расстроилась игра у Вольвича. Он не справился не только с атакой, но и со своими прямыми обязанностями на блоке, так что его пришлось заменить на Ильяса Куркаева. Однако внезапно начались проблемы у Голубева, переставшего поднимать мячи с площадки. Бразильцы создали отрыв в четыре мяча, а спустя несколько минут и вовсе довели своё преимущество до практически неотыгрываемого в матчах такого уровня — счёт стал 19:12 в их пользу. Чтобы спасти матч, Саммельвуо выпустил Ярослава Подлесных вместо Волкова, уже давно не радовавшего своими атаками.

Обе замены полностью себя оправдали. Куркаев и Подлесных быстро сократили отставание до четырёх очков. От них старался не отставать и Михайлов, у которого в порядке были и подача, и атака. А когда к вводу мяча приступил Подлесных, бразильцы буквально посыпались и наделали столько ошибок, что у россиян появился первый сетбол. Дал Зотто отреагировал на это слишком поздно. Бразильцы лишь успели перевести партию на баланс, который продлился совсем недолго. Шикарная подача Яковлева не дала бразильцам собраться на атаку, и попытку Лукарелли в одиночку накрыл Куркаев. Сборная России выиграла третий сет со счётом 26:24 и повела в матче.

Увы, но оба героя предыдущей партии неважно начали следующую. Их ошибки позволили бразильцам завладеть небольшим преимуществом, отыгрывать которое пришлось и им самим, и игрокам стартового состава. Особенно старался Михайлов — прежде наибольшую результативность на турнире он продемонстрировал в игре с Аргентиной, в которой набрал 17 очков, но по походу четвёртой партии с бразильцами диагональный смог пойти на третий десяток.

Выход Павла Панкова на подачу позволил повести со счётом 18:15, но бразильцы проявили характер и восстановили паритет. Некстати ошибся и Подлесных, поэтому россиянам вновь пришлось вернуться к роли догоняющих. Выход Волкова не оказал необходимого влияния, но на площадке оставался Михайлов, который так точно бил по краю площадки, что даже судьи не сразу это замечали — в эпизоде помог разобраться только повтор.

А вот бразильцам добиваться пересмотра решений арбитра не удавалось. При счёте 22:22 произошёл ключевой эпизод матча. Уоллас пробил в блок, и мяч улетел в аут. Но оказалось, что мяч пролетел идеально между руками Клюки и не задел их. Это окончательно подкосило соперников, и россияне довели игру до победы. Спустя девять лет они снова сразятся за золото Олимпийских игр, а соперник определится в матче Аргентины и Франции. На групповом этапе подопечные Саммельвуо встречались с обеими командами и обыграли южноамериканцев, но уступили европейцам.