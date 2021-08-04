Тренер женской сборной России по волейболу прокомментировал поражение от бразильянок

Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато признал, что его подопечные не были готовы к четвертьфинальному матчу с командой Бразилии на олимпийском турнире в Токио.

«У нас был экзамен с Бразилией, которая последние пять лет всегда на подиумах и в финалах. Мы не готовы. Я не готов. Кто знает, может быть, если бы выиграли тай-брейк у Турции, потом выиграли бы эту Олимпиаду. Но мы оказались не готовы к той победе. Технически и психологически», — сказал Бузато после матча.

Вместе с тем Бузато отметил, что на результат повлияло время начала матча.

«Каждый день — отдельная история со множеством нюансов. Вот здесь у нас все игры были рано утром, а у Бразилии — вечером. И сегодня игра — вечером. Вы можете сказать, что это неважно, но при 22:22 неважных моментов не бывает», — добавил Бузато.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки проиграли в 1/4 финала плей-офф бразильянкам.