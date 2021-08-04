Выход гандболисток в полуфинал, инцидент со Шкуренёвым и коронавирус у Чернышёвой: чем запомнился 12-й день Игр

Женская сборная России по гандболу увереннно обыграла команду Черногории и вышла в полуфинал, а Анастасия Кирпичникова заняла только 15-е место в плавании на открытой воде. Валерий Пронкин не сумел побороться за медали в метании молота, а десятиборцу Илье Шкуренёву судьи отменили чистую попытку в прыжках в высоту. Каратистка Анна Чернышёва сдала положительные ПЦР-тесты на коронавирус, а вспышку COVID-19 в национальной команде Греции оргкомитет признал «очагом заражения».

В 12-й соревновательный день Олимпийских игр в Токио отечественным спортсменам удалось завоевать всего одну медаль. Зато единственная награда оказалась золотой. В синхронном плавании Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина ожидаемо выиграли соревнования в дуэтах.

Медали стране также могли принести борцы, однако Артём Сурков и Любовь Овчарова потерпели поражения в схватках за бронзу.

В командных видах спорта волейболистки в четвертьфинале уступили Бразилии — 1:3. В мужском турнире по пляжному волейболу в полуфинал пробились Вячеслав Красильников / Олег Стояновский. А вот Илья Лешуков / Константин Семёнов потерпели поражение.

Из других положительных моментов стоит отметить уверенный выход в полуфинал женской сборной России по гандболу, которая обыграла Черногорию — 32:26. Балканская команда хотя и добиралась до финала Олимпийских игр в Лондоне, на последних крупных турнирах особых успехов не добивалась. Однако лёгкой прогулки ждать не стоило, тем более в составе оппонентов до сих пор выступает 34-летняя бомбардир Йованка Радичевич, которая была частью той серебряной дружины. Во многом благодаря её стараниям коллектив вышел в плей-офф.

В итоге полностью закрыть ветерана отечественным гандболисткам не удалось. Она во второй раз в Токио преодолела отметку в десять голов.

К счастью, кураж поймала и опытный вратарь Анна Седойкина. Она отразила 13 бросков из 34, продемонстрировав показатель надёжности 38%, и парировала четыре пенальти.

Как всегда неудержима была Анна Вяхирева, восемь раз поразившая ворота соперниц. Пять раз отличилась её старшая сестра Полина Кузнецова. Уже на старте россиянки обеспечили себе комфортное преимущество в шесть мячей и затем диктовали соперникам свои условия. К перерыву черногорки сократили отставание втрое, но до полноценного камбэка не дошло — во втором тайме подопечные Алексея Алексеева вернули всё на круги своя и добились победы без нервотрёпки — 32:26.

Однако в полуфинале России предстоит встретиться с одним из главных фаворитов турнира — Норвегией. Скандинавки выигрывали Олимпиаду в Пекине и Лондоне, а в полуфинале Игр в Рио в овертайме уступили как раз отечественному коллективу — 37:38.

В лёгкой атлетике состоялся второй финал с участием отечественного спортсмена. Вице-чемпион планеты-2017 Валерий Пронкин получил возможность подняться на пьедестал в метании молота. Впрочем, шансы на это были не велики, если учитывать, что в квалификации он занял только 11-е место.

Не удалось ему удивить поклонников и в среду. Уроженец Нижнего Новгорода оказался крайне далёк от лучших цифр в карьере, а три попытки и вовсе запорол. В итоге лучшей стала первая, когда Пронкин метнул молот на 76,72 м. Это позволило ему занять только восьмое место. Для сравнения победитель поляк Войцех Новински послал снаряд на 82,52 м и побил личный рекорд.

Между тем, в среду стартовал турнир по десятиборью. И первый соревновательный день оказался омрачён крупным скандалом с участием Ильи Шкуренёва. В секторе для прыжков в высоту судьи лишили россиянина чистой удачной попытки на 2,02 метра. Уроженец Линёва успешно преодолел планку и упал на маты, победно вскинув руки, а судья поднял белый флаг, продемонстрировав, что она засчитана.

Также по теме «На Играх не время думать о том, как наскакиваешь на трамплин»: Саутин о неудаче Шлейхера и превосходстве китайцев Для успеха на Олимпиаде наскоки на трамплин и сами прыжки в воду должны быть отработаны до полного автоматизма, чтобы не случалось...

Однако в следующее мгновение планка пошатнулась и упала. Но данные уже были зафиксированы, и результат пошёл в зачёт. Несмотря на это чуть позже его аннулировали, и Шкуренёв остался без 28 очков в данном виде.

В целом после первой части программы отечественный десятиборец располагается на 11-м месте с 4276 очками в активе. В беге на 100 м он продемонстрировал только 14-й результат, зато в прыжках в длину — четвёртый (7,59), что позволило ему подняться на седьмую строчку. А после толкания ядра Илья вовсе делил шестое место с представителем Гренады Линдоном Виктором.

Наконец, в прыжках в высоту Шкуренёв из-за спорного решения рефери показал только 18-й результат. Не слишком удачно он проявил себя и в беге на 400 м, продемонстрировав 11-е время.

В велотреке в среду стартовали соревнования в спринте у мужчин и кейрине — у женщин. Также среди мужчин разыграли медали в командной гонке преследования. В последнем виде россияне участия не принимали.

В спринте сумел порадовать болельщиков Денис Дмитриев, который вышел в 1/8 финала. Квалификацию он закончил с пятым результатом и пробился в следующий круг. Далее действующий бронзовый призёр Игр в Рио в данном виде программы поочерёдно выиграл заезды у француза Райана Хелаля и канадца Ника Уэммса.

Следующим его соперником станет настоящая легенда велотрека Джейсон Кенни из Великобритании. Он шесть раз выигрывал ОИ, в том числе дважды — в спринте. Пять лет назад именно англичанин встал на пути Дмитриева к золоту, опередив его в полуфинале. Теперь их схватка состоится намного раньше.

А вот Павел Якушевский в квалификации показал лишь 25-е время и вылетел. В кейрине двукратный призёр ОИ Дарья Шмелёва заняла второе место в своём заезде и напрямую пробилась в четвертьфинал. Её партнёрша Анастасия Войнова осталась третьей в двух заездах подряд и завершила выступление в данной дисциплине.

Также в среду утром состоялись квалификационные заплывы в гребле на байдарках и каноэ. В трёх видах россиянам удалось пробиться в полуфинал. В байдарке 200 м у мужчин Евгению Луканцову на это потребовалось две попытки — в первой он оказался лишь третьим, из-за чего вынужден был пройти дополнительно четвертьфинальное сито.

На каноэ 200 м у женщин борьбу продолжили сразу две отечественные спортсменки: Олеся Ромасенко и Ирина Андреева, причём первой удалось это сделать с первой попытки. А Светлана Черниговская вовсе выиграла свой заезд на байдарке на 500 м, преодолев дистанцию за 1.49,323. Правда сделала она это лишь после того, как не сумела пробиться напрямую.

Не принесло стране медалей и плавание на открытой воде. В этом виде на 10 км награды разыграли женщины. Россию представляла молодая Анастасия Кирпичникова, которая в Токио уже достаточно успешно выступила в обычном бассейне: пробилась в финал на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем.

На этот раз 21-летняя спортсменка затерялась в середине пелотона. Она финишировала только 15-й и уступила победительнице Ане Марселе Кунье почти четыре минуты (+3:46.7). Бразильянке удалось буквально на 0,9 секунды опередить чемпионку Рио Шэрон ван Роувендал из Нидерландов и на 1,7 — представительницу Австралии Карину Ли.

А в прыжках в воду у женщин в среду начался розыгрыш последнего комплекта медалей. Борьбу за них в том числе повели Юлия Тимошинина и Анна Коняхина. Впрочем, последняя квалификацию провалила, заняв 25-е место. А вот её соотечественница, действующий серебряный призёр чемпионата Европы, стала восьмой, набрав 313,20 балла, и пробилась в полуфинал.

Не удалось добиться успеха россиянкам и в дебютируещем на ОИ скалолазании. Юлия Каплина и Виктория Мешкова считались одними из главных фаворитов. Первая является двукратным призёром ЧМ, а вторая недавно завоевала три золота на ЧЕ.

Но в итоге девушек ждал провал. В первом виде многоборья лазании на скорость досадную ошибку совершила Каплина. Она сорвалась и не сумела завершить вторую попытку, после чего расплакалась. В результате она стала пятой, а Мешкова — 15-й. В булдеринге Виктория расположилась на шестой строчке, а Юлия — на 18-м. Пробиться в финал россиянкам не удалось.

Из событий в других видах спорта стоит отметить очередной детский пьедестал почёта в скейтборде. Если первое место в парке у девушек заняла относительно опытная 19-летняя Сакура Ёзуми, то второе и третье — 12-летняя Кокона Хираки и 13-летняя Скай Браун, соответственно. Впрочем, в этом виде выступление столь юных спортсменов — обычное дело. Так, в соревновании на улице золото и серебро взяли Момидзи Нисия и Райсса Леал 2008 года рождения.

К сожалению, ни один день не обходится без новостей о новых заболевших коронавирусом на ОИ. Россиян до последнего времени болезнь обходила стороной. Однако в среду положительный тест сдала каратистка Анна Чернышёва, единственная представительница страны в данном виде в Токио.

Согласно правилам, спортсменка теперь десять дней вынуждена будет провести в специальном отеле под наблюдением врачей. Соответственно, принять участие в соревнованиях она не сможет. Если физически она чувствует себя хорошо, то психологически подавлена. По словам тренера Александра Юдина, в ближайшее время с подопечной должен связаться психолог. Сама Анна призналась, что держаться ей помогает только поддержка близких.

«Самочувствие в порядке. Прилетела в Токио. Сдали тест в аэропорту. Он положительный. Потом сделали ещё один контрольный. Он тоже положительный», — цитирует каратистку ТАСС.

Если в сборной России коронавирусом заболел один человек, то в национальной команде Греции — сразу пятеро. Речь идёт о членах делегации по синхронному плаванию, в том числе людей из обслуживающего персонала. Сейчас все они находятся на карантине. А в среду МОК вовсе вынужден был признать данную вспышку COVID-19 «очагом заражения».