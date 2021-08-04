Первый финал синхронисток, старт борцов-вольников и три волейбольных матча: за кем из россиян следить в 12-й день Игр

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко поспорят за золото в состязаниях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Борцы Заур Угуев, Артур Найфонов и Валерия Коблова постараются пробиться в финал, а Артём Сурков и Любовь Овчарова выступят в турнире за бронзу. Женские сборные по волейболу и гандболу сыграют в четвертьфинале, а у двух дуэтов по пляжному волейболу будет шанс гарантировать себе первую в истории медаль.

Главным событием 12-го дня Олимпиады в Токио для российской команды станет розыгрыш первых медалей в синхронном плавании. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко примут участие в финале состязаний дуэтов. Вместе со спортсменками из ещё 11 стран они покажут технические и произвольные программы, по итогам которых судьи определят призёров.

В грядущей победе российских девушек можно не сомневаться. На Олимпийских играх они не опускались ниже первого места с 2000 года, а последнее поражение на чемпионатах мира в дуэтах или группах потерпели в 2001-м. Даже если не принимать в расчёт эту статистику, то две Светланы ещё в квалификации более чем на три балла обошли китайский дуэт. Такое преимущество растерять будет невозможно, ведь девушкам не мешают выступать лучше всех даже технические неполадки с музыкой.

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У Колесниченко будет возможность выиграть своё второе олимпийское золото, а у Ромашиной — уже шестое. 31-летняя россиянка в таком случае станет самой титулованной синхронисткой, обойдя соотечественниц Анастасию Давыдову и Наталью Ищенко. Если брать все виды спорта, то Ромашина должна стать 18-й женщиной в истории, которая одержала шесть побед на Олимпийских играх. К слову, медали в дуэтах будут разыграны впервые после того, как официально синхронное плавание было переименовано в артистичное.

Очередной день борцовского турнира не принесёт россиянам золота, но на бронзовые медали рассчитывать можно. Артём Сурков, выступающий в весовой категории до 67 кг, постарается реабилитироваться за поражение в четвертьфинале и занять итоговое третье место. Для этого борцу греко-римского стиля нужно сначала победить датчанина Фредрика Бьеррехуса, занявшего на последнем чемпионате мира пятое место, а затем египтянина Мохамеда Эль-Сайеда, который в Токио в каждом своём поединке набирал не менее шести баллов.

Также в утешительный турнир категории до 62 кг пробилась Любовь Овчарова. Но её шансы на успех не очень велики. На пути к бронзе у неё встанут серебряный и бронзовый призёры чемпионата мира 2019 года Тайбе Юсейн из Болгарии и Хенна Юханссон из Швеции. Уроженка Белореченска и сама является вице-чемпионкой мира, но в другом, более лёгком весе.

Трое других российских борцов за медали пока не будут сражаться, но пробиться в финал они могут. Заур Угуев выступит в категории до 57 кг, в которой выигрывал два последних чемпионата мира. Уже больше двух лет он знает поражений.

Неплохая статистика и у Артура Найфонова в весе до 86 кг. За почти три года он уступал только одному иностранцу — олимпийскому чемпиону из Ирана Хасану Яздани. Они могут встретиться в Токио уже на стадии полуфинала. У женщин в весе до 57 кг выступит Валерия Коблова. Пять лет назад она становилась серебряным призёром, но с тех пор почти не выступала и выигрывала только чемпионат России.

Не сказали ещё своего последнего слова в Токио пловцы. Женщин ждёт заплыв на 10 км в открытой воде, где Россию представит единственная участница Анастасия Кирпичникова. Она уже выступала в бассейне и была седьмой на дистанции 1500 м и восьмой на 800 м. 21-летняя спортсменка нечасто выступает в марафонском плавании и пока не успела себя зарекомендовать как претендентку на награды.

Метатель молота Валерий Пронкин имеет в своей коллекции серебро чемпионата мира 2017 года, но его тоже сложно назвать фаворитом в своей дисциплине. В текущем сезоне он располагается только на девятом месте в списке лучших спортсменов, а с таким результатом сложно на многое претендовать. Впрочем, в финал Олимпиады он попал. Также в пяти разных дисциплинах выступит десятиборец Илья Шкуренёв. Его соревнования завершатся 5 августа, и чтобы рассчитывать на медали, включаться в борьбу нужно будет с первого же забега на 100 метров. По своему потенциалу 30-летний спортсмен вправе думать о медали, но для этого нельзя терять ни одно очка в течение двух дней.

Любителей волейбола ждут сразу три матча с участием россиян. Женская сборная по классическому варианту этой игры сыграет с Бразилией в четвертьфинале. Подопечные Серджо Бузато не могут считаться фаворитками, но когда-то ведь им нужно прерывать серию из поражений в первом раунде плей-офф, которая длится с 2008 года. Мужчины, напомним, уже вышли в полуфинал.

В пляжном волейболе состоится повторение финала последнего чемпионата мира. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вновь встретятся с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. Россияне во всех четырёх матчах с ними брали верх. Также утром Константин Семёнов и Илья Лешуков сыграют с бронзовыми призёрами того первенства планеты Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом из Норвегии. Россияне уже побеждали их на групповом этапе в двух сетах, пускай и с минимальным возможным счётом 21:19, 21:19. Если оба российских дуэта пройдут в полуфинал, то как минимум один из них принесёт первую олимпийскую медаль в этом виде спорта. Пять лет назад Семёнов и Красильников вместе заняли четвёртое место.

Шанс войти в квартет сильнейших команд имеет также женская сборная России по гандболу. Плей-офф она начнёт со встречи с Черногорией. С тех пор, как отечественные девушки выиграли золото на Олимпиаде в Рио, они всегда побеждали балканок на официальных турнирах. В этот раз они тоже вправе рассчитывать на победу, ведь не зря они заняли второе место в своей группе, а Черногория — третье в своей.

Ещё в четырёх видах спорта россияне будут участвовать только в предварительных соревнованиях. Велогонщик Денис Дмитриев начнёт поход за второй медалью в личном спринте и постарается для начала пробиться в 1/8 финала. Бронзовые призёры Токио в командном спринте Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва примут участие в кейрине, где результаты зачастую бывают очень непредсказуемыми.

В прыжках с 10-метровой вышки выступят Юлия Тимошинина и Анна Конаныхина. Им для начала будет нужно пробиться в полуфинал, куда выйдут 18 лучших спортсменок. 16-летняя Конаныхина является действующей чемпионкой Европы, и по её первым попыткам будет понятно, готова ли она к соперничеству с девушками с других континентов.

Первые в истории соревнования по скалолазанию продолжают набирать обороты. Вслед за мужчинами в этом виде спорта дебютируют и девушки. Юлия Каплина и Виктория Мешкова попытаются войти в число восьми финалисток многоборья. Наконец, в гребле на байдарках и каноэ основные надежды связаны с Олесей Ромасенко — в состязаниях каноэ-одиночек на 200 метров она выигрывала серебро на трёх последних чемпионатах мира.