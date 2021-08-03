Сборная России завоевала две медали в 11-й день Олимпиады в Токио

По итогам 11-го соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио сборная России завоевала две медали.

Сначала Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине в соревнованиях по спортивной гимнастике. Причём для него это уже третья медаль в Токио: он уже становился победителем в составе российской сборной в командном многоборье и выигрывал бронзу в индивидуальном многоборье.

Вторую награду в копилку российской команды принёс Муса Евлоев, который завоевал золото в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале он одолел армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.

Ранее министр спорта Олег Матыцин поздравил борца Евлоева с завоеванием золота ОИ в Токио.