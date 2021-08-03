Матыцин поздравил борца Евлоева с завоеванием золота ОИ в Токио

Министр спорта Олег Матыцин обратился к россиянину Мусе Евлоеву после его победы в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю Мусу Евлоева с первой победой на Олимпиаде в карьере! Наш спортсмен был фаворитом Игр-2020. Муса — лидер в своей весовой категории на протяжении последних лет, он выигрывал чемпионат мира в 2018 и 2019 годах. В Токио российский борец смог подтвердить титул сильнейшего в мире и исполнить свою мечту — выиграть олимпийское золото», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он назвал убедительной победу Евлоева в финале и также поздравил с успехом тренеров сборной и Федерацию спортивной борьбы России.

«Желаю удачи российским борцам на Олимпийских играх», — добавил Матыцин.

Евлоев завоевал первое для России золото в борьбе на Играх в Токио. 28-летний борец одолел в финале армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.

Ранее Евлоев заявил, что его переполняет радость после победы на Олимпиаде.