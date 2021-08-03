Борец Евлоев заявил, что его переполняет радость после победы на Олимпиаде

Россиянин Муса Евлоев прокомментировал победу в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 97 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

«Я очень рад, это большая победа для меня. Всем, кто за меня болел, большое спасибо. Меня переполняет радость, я очень благодарен своему тренеру. Я боролся здесь с очень серьёзными борцами, соперник по финалу был очень сильным, спасибо ему», — цитирует Евлоева ТАСС.

В финале 28-летний российский борец одолел армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что Евлоев завоевал золото в греко-римской борьбе в весе до 97 кг на Олимпиаде.