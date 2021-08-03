Список всех медалистов 11-го дня на Играх в Токио

По итогам 11-го соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио было разыграно 26 комплектов наград.

Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами: золото — Карстен Вархольм (Норвегия), серебро — Рай Бенджамин (США), бронза — Алисон дос Сантос (Бразилия).

Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину: золото — Малайка Миамбо (Германия), серебро — Бриттни Риз (США), бронза — Эзе Бруме (Нигерия).

Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота: золото — Анита Влодарчик (Польша), серебро — Ван Чжэн (Китай), бронза — Мальвина Копрон (Польша).

Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м: золото — Атинг Му (США), серебро — Кили Ходжкинсон (Великобритания), бронза — Рэвин Роджерс (США).

Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом: золото — Арман Дюплантис (Швеция), серебро — Кристофер Нильсен (США), бронза — Тьяго Браз (Бразилия).

Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м: золото — Элейн Томпсон (Ямайка), серебро — Кристин Мбома (Намибия), бронза — Габриэль Томас (США).

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м: золото — Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия), серебро — Тереса Портела Ривас (Испания), бронза — Эмма Остранн Йёргенсен (Дания).

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м: золото — Сергей Торрес Мадригаль — Фернандо Дайян Хорхе Энрикес (Куба), серебро — Хао Лю — Пэнфэй Чжэн (Китай), бронза — Себастьян Брендель — Тим Хекер (Германия).

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м: золото — Балинт Копас (Венгрия), серебро — Адам Варга (Венгрия), бронза — Фернанду Пимента (Португалия).

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м: золото — Лиза Кэррингтон — Кейтлин Регал (Новая Зеландия), серебро — Каролина Ная — Анна Пулавска (Польша), бронза — Данюта Козак — Дора Бодоньи (Венгрия).

Парусный спорт. Женщины. 49-й: золото — Бразилия, серебро — Германия, бронза — Нидерланды.

Парусный спорт. Мужчины. 49-й: золото — Великобритания, серебро — Новая Зеландия, бронза — Германия.

Парусный спорт. Мужчины. Финн: золото — Джайлс Скотт (Великобритания), серебро — Жомбор Береш (Венгрия), бронза — Хуан Кардона Мендес (Испания).

Парусный спорт. Микст. Накра 17: золото — Италия, серебро — Великобритания, бронза — Германия.

Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования: золото — Германия, серебро — Великобритания, бронза — США.

Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт: золото — Нидерланды, серебро — Великобритания, бронза — Франция.

Бокс. Женщины. До 57 кг: золото — Ириэ Сэна (Япония), серебро — Нести Петесио (Филиппины), бронза — Ирма Теста (Италия) и Кэрисс Артингстолл (Великобритания).

Бокс. Мужчины. До 69 кг: золото — Роньель Иглесиас Сотолонго (Куба), серебро — Пэт Маккормак (Великобритания), бронза — Андрей Замковой (Россия) и Эйден Уолш (Ирландия).

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м: золото — Сийи Се (Китай), серебро — Цзунъюань Ван (Китай), бронза — Джек Ло (Великобритания).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья: золото — Цзинюань Цзоу (Китай), серебро — Лукас Даузер (Германия), бронза — Ферхат Ариджан (Турция).

Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно: золото — Чэньчэнь Гуань (Китай), серебро — Сицзин Тан (Китай), бронза — Симона Байлз (США).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина: золото — Даики Хасимото (Япония), серебро — Тин Србич (Хорватия), бронза — Никита Нагорный (Россия).

Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг: золото — Тамаш Лёринц (Венгрия), серебро — Акжол Махмудов (Киргизия), бронза — Сохеи Ябику (Япония) и Рафик Гусейнов (Азербайджан).

Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг: золото — Муса Евлоев (Россия), серебро — Артур Алексанян (Армения), бронза — Тадеуш Михалик (Польша) и Мохаммедхаджи Сарави (Иран).

Вольная борьба. Женщины. До 68 кг: золото — Тамира Марианна Сток Менса (США), серебро — Блессинг Оборудуду (Нигерия), бронза — Алла Черкасова (Украина) и Меерим Жуманазарова (Киргизия).

Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг: золото — Акбар Джураев (Узбекистан), серебро — Симон Мартиросян (Армения), бронза — Артур Плесниекс (Латвия)

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала две медали в 11-й день Олимпиады в Токио.