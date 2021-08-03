Сборная России занимает пятое место в общем зачёте после 11-го дня на Играх в Токио

Сборная России сохранила пятое место в общем медальном зачёте по итогам 11-го соревновательного дня Олимпийских игр в Токио.

Всего в активе российской команды 52 медали. Из них 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.

Лидером зачёта является Китай, на счету которого 69 медалей (32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых). Второе место занимает сборная США с 73 наградами (24 золотые, 28 серебряных и 21 бронзовая), а тройку лучших замыкает Япония (19 золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых).

Ранее стал известен список всех медалистов 11-го дня на Играх в Токио.