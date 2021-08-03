Сборная России занимает пятое место в общем зачёте после 11-го дня на Играх в Токио

Короткая ссылка
Сборная России сохранила пятое место в общем медальном зачёте по итогам 11-го соревновательного дня Олимпийских игр в Токио.
Сборная России занимает пятое место в общем зачёте после 11-го дня на Играх в Токио
  • Reuters

Всего в активе российской команды 52 медали. Из них 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград.

Лидером зачёта является Китай, на счету которого 69 медалей (32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых). Второе место занимает сборная США с 73 наградами (24 золотые, 28 серебряных и 21 бронзовая), а тройку лучших замыкает Япония (19 золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых).

Ранее стал известен список всех медалистов 11-го дня на Играх в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить