Россияне завоевали пять медалей в 13-й день Олимпиады в Токио

Российские спортсмены сумели завоевать пять медалей в 13-й соревновательный день Олимпийских игр в Токио.

Обладателями золотых медалей стали боксёр Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг), а также борец вольного стиля Заур Угуев (до 57 кг).

Серебряную медаль Игр в Токио завоевала легкоатлетка Анжелика Сидорова в секторе прыжков с шестом.

Бронзовыми призёрами Олимпиады стали боксёр Глеб Бакши (до 75 кг) и борец Артур Найфонов (до 86 кг).

Ранее сообщалось, что в 13-й день Олимпийских игр в Токио будет разыграно 29 комплектов медалей.