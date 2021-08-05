Россияне завоевали пять медалей в 13-й день Олимпиады в Токио
- РИА Новости
Обладателями золотых медалей стали боксёр Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг), а также борец вольного стиля Заур Угуев (до 57 кг).
Серебряную медаль Игр в Токио завоевала легкоатлетка Анжелика Сидорова в секторе прыжков с шестом.
Бронзовыми призёрами Олимпиады стали боксёр Глеб Бакши (до 75 кг) и борец Артур Найфонов (до 86 кг).
Ранее сообщалось, что в 13-й день Олимпийских игр в Токио будет разыграно 29 комплектов медалей.