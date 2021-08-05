Россияне завоевали пять медалей в 13-й день Олимпиады в Токио

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Российские спортсмены сумели завоевать пять медалей в 13-й соревновательный день Олимпийских игр в Токио.
Россияне завоевали пять медалей в 13-й день Олимпиады в Токио
  • РИА Новости

Обладателями золотых медалей стали боксёр Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг), а также борец вольного стиля Заур Угуев (до 57 кг).

Серебряную медаль Игр в Токио завоевала легкоатлетка Анжелика Сидорова в секторе прыжков с шестом.

Бронзовыми призёрами Олимпиады стали боксёр Глеб Бакши (до 75 кг) и борец Артур Найфонов (до 86 кг).

Ранее сообщалось, что в 13-й день Олимпийских игр в Токио будет разыграно 29 комплектов медалей.

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