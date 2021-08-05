В 13-й день Олимпийских игр в Токио будет разыграно 29 комплектов медалей

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В 13-й соревновательный день на Олимпийских играх — 2020 в Токио будет разыграно 29 комплектов наград в 12 видах спорта.

5 августа медали будут разыграны в следующих дисциплинах:

Плавание на открытой воде

10 км, мужчины (0:30 мск). Россию представит Кирилл Абросимов.

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, мужчины (3:30 — полуфиналы, 5:42 — финал). Российский участник: Евгений Луканцов.

200 м, каноэ, женщины (3:44 — полуфиналы, 5:57 — финал). За медали поборются россиянки Олеся Ромасенко и Ирина Андреева.

500 м, байдарка, женщины (3:58 — полуфиналы, 6:29 — финал). Российская участница: Светлана Черниговская.

1000 м, байдарка-двойка, мужчины (4:26 — полуфиналы, 6:55 — финал).

Хоккей на траве

Мужчины (4:30 — матч за бронзу, 13:00 — финал).

Лёгкая атлетика

Тройной прыжок, мужчины (5:00).

Толкание ядра, мужчины (5:05).

110 м с/б, мужчины (5:55).

Спортивная ходьба, 20 км, мужчины (10:30). Россию представит Василий Мизинов.

Прыжки с шестом, женщины (13:00). Российская участница: Анжелика Сидорова.

400 м, мужчины (15:00).

Настольный теннис

Команды, женщины (5:00 — матч за бронзу, 13:30 — финал).

Скейтбординг

Парк, мужчины (6:30).

Бокс

57—60 кг, женщины (8:00). Будут разыграны только бронзовые медали.

48—52 кг, мужчины (8:30). Будут разыграны только бронзовые медали.

69—75 кг, мужчины (9:03). Россию представит Глеб Бакши. Будут разыграны только бронзовые медали.

52—57 кг, мужчины, финал (9:35) Российский участник: Альберт Батыргазиев.

Прыжки в воду

Вышка, 10 м, женщины (9:00). Российская участница: Юлия Тимошинина.

Футбол

Матч за бронзу, женщины (11:00).

Велотрек

Кейрин, женщины (11:45). Российская участница: Дарья Шмелёва.

Омниум, мужчины (11:55).

Карате

Ката, женщины (13:30).

Кумитэ, мужчины, до 67 кг (14:05).

Кумитэ, женщины, до 55 кг (14:22).

Спортивная борьба

До 57 кг, вольная борьба (13:30). От России выступит Заур Угуев.

До 86 кг, вольная борьба (13:30). Российский участник: Артур Найфонов.

До 57 кг, женская борьба (14:55). Российская участница: Валерия Коблова.

Спортивное скалолазание

Многоборье, мужчины (15:10).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее был опубликован список медалистов 12-го дня Олимпиады в Токио.

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