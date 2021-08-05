В 13-й день Олимпийских игр в Токио будет разыграно 29 комплектов медалей

В 13-й соревновательный день на Олимпийских играх — 2020 в Токио будет разыграно 29 комплектов наград в 12 видах спорта.

5 августа медали будут разыграны в следующих дисциплинах: Плавание на открытой воде 10 км, мужчины (0:30 мск). Россию представит Кирилл Абросимов. Гребля на байдарках и каноэ 200 м, байдарка, мужчины (3:30 — полуфиналы, 5:42 — финал). Российский участник: Евгений Луканцов. 200 м, каноэ, женщины (3:44 — полуфиналы, 5:57 — финал). За медали поборются россиянки Олеся Ромасенко и Ирина Андреева. 500 м, байдарка, женщины (3:58 — полуфиналы, 6:29 — финал). Российская участница: Светлана Черниговская. 1000 м, байдарка-двойка, мужчины (4:26 — полуфиналы, 6:55 — финал). Хоккей на траве Мужчины (4:30 — матч за бронзу, 13:00 — финал). Лёгкая атлетика Тройной прыжок, мужчины (5:00). Толкание ядра, мужчины (5:05). 110 м с/б, мужчины (5:55). Спортивная ходьба, 20 км, мужчины (10:30). Россию представит Василий Мизинов. Прыжки с шестом, женщины (13:00). Российская участница: Анжелика Сидорова. 400 м, мужчины (15:00). Настольный теннис Команды, женщины (5:00 — матч за бронзу, 13:30 — финал). Скейтбординг Парк, мужчины (6:30). Бокс 57—60 кг, женщины (8:00). Будут разыграны только бронзовые медали. 48—52 кг, мужчины (8:30). Будут разыграны только бронзовые медали. 69—75 кг, мужчины (9:03). Россию представит Глеб Бакши. Будут разыграны только бронзовые медали. 52—57 кг, мужчины, финал (9:35) Российский участник: Альберт Батыргазиев. Прыжки в воду Вышка, 10 м, женщины (9:00). Российская участница: Юлия Тимошинина. Футбол Матч за бронзу, женщины (11:00). Велотрек Кейрин, женщины (11:45). Российская участница: Дарья Шмелёва. Омниум, мужчины (11:55). Карате Ката, женщины (13:30). Кумитэ, мужчины, до 67 кг (14:05). Кумитэ, женщины, до 55 кг (14:22). Спортивная борьба До 57 кг, вольная борьба (13:30). От России выступит Заур Угуев. До 86 кг, вольная борьба (13:30). Российский участник: Артур Найфонов. До 57 кг, женская борьба (14:55). Российская участница: Валерия Коблова. Спортивное скалолазание Многоборье, мужчины (15:10). Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Ранее был опубликован список медалистов 12-го дня Олимпиады в Токио.