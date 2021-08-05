В 13-й день Олимпийских игр в Токио будет разыграно 29 комплектов медалей
5 августа медали будут разыграны в следующих дисциплинах:
Плавание на открытой воде
10 км, мужчины (0:30 мск). Россию представит Кирилл Абросимов.
Гребля на байдарках и каноэ
200 м, байдарка, мужчины (3:30 — полуфиналы, 5:42 — финал). Российский участник: Евгений Луканцов.
200 м, каноэ, женщины (3:44 — полуфиналы, 5:57 — финал). За медали поборются россиянки Олеся Ромасенко и Ирина Андреева.
500 м, байдарка, женщины (3:58 — полуфиналы, 6:29 — финал). Российская участница: Светлана Черниговская.
1000 м, байдарка-двойка, мужчины (4:26 — полуфиналы, 6:55 — финал).
Хоккей на траве
Мужчины (4:30 — матч за бронзу, 13:00 — финал).
Лёгкая атлетика
Тройной прыжок, мужчины (5:00).
Толкание ядра, мужчины (5:05).
110 м с/б, мужчины (5:55).
Спортивная ходьба, 20 км, мужчины (10:30). Россию представит Василий Мизинов.
Прыжки с шестом, женщины (13:00). Российская участница: Анжелика Сидорова.
400 м, мужчины (15:00).
Настольный теннис
Команды, женщины (5:00 — матч за бронзу, 13:30 — финал).
Скейтбординг
Парк, мужчины (6:30).
Бокс
57—60 кг, женщины (8:00). Будут разыграны только бронзовые медали.
48—52 кг, мужчины (8:30). Будут разыграны только бронзовые медали.
69—75 кг, мужчины (9:03). Россию представит Глеб Бакши. Будут разыграны только бронзовые медали.
52—57 кг, мужчины, финал (9:35) Российский участник: Альберт Батыргазиев.
Прыжки в воду
Вышка, 10 м, женщины (9:00). Российская участница: Юлия Тимошинина.
Футбол
Матч за бронзу, женщины (11:00).
Велотрек
Кейрин, женщины (11:45). Российская участница: Дарья Шмелёва.
Омниум, мужчины (11:55).
Карате
Ката, женщины (13:30).
Кумитэ, мужчины, до 67 кг (14:05).
Кумитэ, женщины, до 55 кг (14:22).
Спортивная борьба
До 57 кг, вольная борьба (13:30). От России выступит Заур Угуев.
До 86 кг, вольная борьба (13:30). Российский участник: Артур Найфонов.
До 57 кг, женская борьба (14:55). Российская участница: Валерия Коблова.
Спортивное скалолазание
Многоборье, мужчины (15:10).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
Ранее был опубликован список медалистов 12-го дня Олимпиады в Токио.