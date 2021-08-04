Список медалистов 12-го дня Олимпиады в Токио

По итогам 12-го дня Олимпийских игр в Токио были разыграны 17 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Reuters

По итогам завершившегося дня соревнований олимпийскими чемпионами и призёрами Игр стали: Бокс Мужчины, полутяжёлый вес, 81 кг 1. Арлен Лопес (Куба) 2. Бенджамин Уиттакер (Великобритания) 3. Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) 3. Имам Хатаев (Россия) Борьба вольная Женщины, 62 кг 1. Юкако Каваи (Япония) 2. Айсула Тыныбекова (Киргизия) 3. Ирина Коляденко (Украина) 3. Юсейн Тейби Мустафа (Болгария) Борьба греко-римская Мужчины, 67 кг 1. Мохаммад Реза Гераи (Иран) 2. Парвиз Насибов (Украина) 3. Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет) 3. Франк Штеблер (Германия) Мужчины, 87 кг 1. Жан Беленюк (Украина) 2. Виктор Леринц (Венгрия) 3. Зураб Датунашвили (Сербия) 3. Денис Кудла (Германия) Велоспорт Мужчины, трек, командная гонка преследования 1. Италия 2. Дания 3. Австралия Конный спорт Конкур, индивидуальное первенство 1. Бен Мехер (Великобритания) 2. Педер Фредриксон (Швеция) 3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды) Лёгкая атлетика Женщины, 400 м с барьерами 1. Сидни Маклафлин (США) — 51:46 мировой рекорд 2. Далайла Мухаммад (США) — 51:58 3. Фемке Бол (Нидерланды) — 52:03 Женщины, 3000 м стиплчейз 1. Перут Чемутай (Уганда) — 9:01,45 2. Кортни Фрерихс (США) — 9:04,79 3. Хивин Кийенг Джепкемой (Кения) — 9:05,39 Мужчины, метание молота 1. Войцех Новицкий (Польша) — 82,52 2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) — 81,58 3. Павел Файдек (Польша) — 81,53 Мужчины, 800 м 1. Эммануэль Корир (Кения) — 1:45,06 2. Фергюсон Ротич (Кения) — 1:45,23 3. Патрик Добек (Польша) — 1:45,39 Мужчины, 200 м 1. Андре Де Грасс (Канада) — 19,62 2. Кенни Беднарек (США) — 19,68 3. Ноа Лайлс (США) — 19,74. Парусный спорт Женщины, класс 470 1. Великобритания 2. Польша 3. Франция Мужчины, класс 470 1. Австралия 2. Швеция 3. Испания Плавание Женщины, 10 км, открытая вода 1. Ана Марсела Кунья (Бразилия) — 1:59:30 2. Шарон ван Раувендал (Нидерланды) +0.9 3. Карина Ли (Австралия) +1.7 Синхронное плавание Женщины, дуэты 1. Россия — 195.9079 2. Китай — 192.4499 3. Украина — 189.4620 Скейтбординг Женщины, парк 1. Сакура Есодзуми (Япония) — 60.09 2. Кокона Хираки (Япония) — 59.04 3. Скай Браун (Великобритания) — 56.47 Тяжёлая атлетика Мужчины, +109 кг 1. Лаша Талахадзе (Грузия) — 488 олимпийский/мировой рекорд 2. Али Давуди (Иран) — 441 3. Ман Асаад (Сирия) — 424 Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. Ранее сообщалось, что сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте ОИ в Токио.