Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте ОИ в Токио

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По итогам 12-го соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио сборная России опустилась на одну строчку в медальном зачёте.
Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте ОИ в Токио
  • Reuters

В медальном зачёте российскую команду обошла сборная Великобритании, которая теперь располагается на четвёртой строчке.

Возглавляет медальный зачёт сборная Китая (32 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых медалей). Вторыми идут американцы, а третьими — хозяева соревнований, японцы.

У сборной России после 12 дней Игр в активе 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала одну медаль в 12-й день Олимпиады в Токио.

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