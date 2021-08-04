Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте ОИ в Токио

По итогам 12-го соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио сборная России опустилась на одну строчку в медальном зачёте.

В медальном зачёте российскую команду обошла сборная Великобритании, которая теперь располагается на четвёртой строчке.

Возглавляет медальный зачёт сборная Китая (32 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых медалей). Вторыми идут американцы, а третьими — хозяева соревнований, японцы.

У сборной России после 12 дней Игр в активе 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала одну медаль в 12-й день Олимпиады в Токио.