Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте ОИ в Токио
- Reuters
В медальном зачёте российскую команду обошла сборная Великобритании, которая теперь располагается на четвёртой строчке.
Возглавляет медальный зачёт сборная Китая (32 золотых, 22 серебряных и 16 бронзовых медалей). Вторыми идут американцы, а третьими — хозяева соревнований, японцы.
У сборной России после 12 дней Игр в активе 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала одну медаль в 12-й день Олимпиады в Токио.