Боксёр Бакши заявил, что расстроен поражением в полуфинале ОИ

Российский боксёр Глеб Бакши высказался по поводу своего выступления на Олимпийских играх в Токио.

По его словам, для него большая честь выступать за сборную на Олимпиаде, так как он занимается им уже 20 лет. Он также надеется, что ему удалось показать правильный пример детям, чтобы они шли в бокс.

«Я расстроен, что не получилось золота. В ринге секунды длятся как часы, и ты думаешь, что ещё всё успеешь. Но стать на эти две недели частью олимпийской семьи было бесценно. И как же круто увидеть здесь великих спортсменов и будущих звезд рядом. Их судьбы и жизненные пути дают силы начать сначала! Ведь утром мы атлеты, а вечером просто люди. Ну, и как поется в песне Касты: «Мы будем идти на свет, который не погаснет», — написал Бакши в Instagram.

25-летний российский спортсмен стал бронзовым призёром Игр в Токио после поражения в полуфинале Олимпиады в весовой категории до 75 кг.

Ранее Бакши заявил, что недоволен бронзой Олимпиады.