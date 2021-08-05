Дисквалификация Мизинова, уход от поражения Дмитриева и акция протеста против Олимпиады: чем запомнился 13-й день Игр

Василий Мизинов заработал дисквалификацию в ходьбе на 20 км, а Мария Ласицкене с трудом преодолела квалификацию в прыжках в высоту. Велосипедист Денис Дмитриев пробился в полуфинал в спринте, а Олеся Ромасенко не сумела поспорить за медали в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м. Между тем возле олимпийского стадиона прошла акция протеста против проведения Игр.

13-й соревновательный день получился достаточно успешным для российских спортсменов. Они завоевали пять медалей, из них две — золотые. Борец вольного стиля Заур Угуев выиграл соревнования в категории до 57 кг, а боксёр Альберт Батыргазиев первенствовал в легчайшей весовой категории.

Третью награду высшей пробы стране в прыжках с шестом могла принести Анжелика Сидорова, но она обидно уступила представительнице США Кэти Нажотт. Наконец, две бронзы также оказались в активе борца и боксёра — Артура Найфонова и Глеба Бакши соответственно.

Отдельно стоит отметить и невероятный камбэк мужской сборной России по волейболу, которая в полуфинале обыграла действующих олимпийских чемпионов из Бразилии. В финал пробились и отечественные «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

Наказание Мизинова и проблемы Ласицкене

Помимо Сидоровой, на медали в лёгкой атлетике в четверг претендовал Василий Мизинов. Действующий вице-чемпион мира вполне мог подняться на подиум в ходьбе на 20 км, но ему помешали судьи.

В первой трети дистанции россиянин не форсировал события, однако ближе к экватору возглавил группу преследования и принялся стремительно сокращать отставание от лидеров, которые начали уставать. В этот момент на уроженца Магнитогорска обратили внимание арбитры. Сначала ему дали первую жёлтую карточку, а через несколько минут — вторую.

Отечественный спортсмен попытался спрятаться за спинами соперников в группе, но рефери было уже не остановить. Третье предупреждение означало для него конец борьбы за награды. Мизинов на две минуты отправился на штраф-стоянку, а после возвращения был дисквалифицирован. В итоге победу одержал итальянец Массимо Стано, вслед за которым финишировали два японца — Коки Икэда и Тосикадзу Яманиси.

К чести ходока, после окончания соревнований он не стал винить в неудаче судей.

«В том, что произошло, виноват только я, а оспаривать решение арбитров нет никакого смысла. Говорить о том, что во всём виноваты они, я не буду», — цитирует Мизинова ТАСС.

Крайне непросто сложился день и для прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, хотя в своём виде она является одним из главных претендентов на победу. Отборочный раунд едва не закончился для неё провалом.

Трёхкратная чемпионка планеты уверенно брала одну высоту за другой, пока не добралась до отметки 1,95 м. Здесь у фаворитки начались сложности. В первой попытке она была близка к тому, чтобы добиться успеха, но задела планку. А вторую выполнила совсем неудачно.

В этот момент за неё стало по-настоящему тревожно. К счастью, с третьего раза Мария всё-таки справилась с задачей и отобралась в финал вместе с 13 соперницами, в том числе и украинкой Ярославой Магучих.

«Мне жарко. Но на самом деле я рада находиться здесь, ничего внятного больше в голову не приходит, у меня мозги расплавились от этой жары», — заявила Ласицкене.

Также в четверг завершились соревнования в десятиборье. Илье Шкуренёву на медали изначально рассчитывать было сложно, ведь после первого дня он располагался только на 11-м месте. Тем не менее россиянин сделал всё от себя зависящее, чтобы сократить отставание от первой тройки. В беге на 110 м с барьерами он показал девятое время (14,43) и поднялся на девятую строчку в общем зачёте. В метании диска стал восьмым (47,02) и отыграл ещё одну позицию. Наконец, после прыжков с шестом (5,10) он расположился на седьмой.

Но подняться выше было уже нереально. В метании копья Илья замкнул десятку, а в беге на 1500 м финишировал седьмым и занял итоговую восьмую позицию с 8413 баллами в активе. Победу же с новым олимпийским рекордом (9018) одержал канадец Дамиан Уорнер.

Также стоит отметить невероятное событие в толкании ядра. Впервые за всю историю Олимпиад состав призёров в отдельно взятом виде не менялся на двух Играх подряд. В Рио-де-Жанейро золото взяламериканец Райан Краузер, серебро досталось его соотечественнику Джо Ковачу, а бронза — новозеландцу Томасу Уолшу. Спустя пять лет ситуация в точности повторилась в Токио.

Также стоит упомянуть провал Белоруссии в эстафете 4 × 400 м. Именно необходимость участия в данной непрофильной дисциплине вызвала негодование у Кристины Тимановской, что привело к её отстранению от сборной и грандиозному скандалу.

В отсутствие спринтера четвёрка заняла последнее место в своём полуфинальном забеге, более чем на пять секунд отстав от седьмого и почти на 13 — от первого. При этом из-за кадровых проблем вынуждена была стартовать Эльвира Герман, специализирующаяся в беге на 100 м с барьерами.

Успех Дмитриева и неудачи в водных видах

На велотреке болельщиков порадовал Денис Дмитриев. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он завоевал бронзу в спринте, а в Токио способен превзойти собственное достижение. В 1/8 финала россиянин сотворил сенсацию, справившись с шестикратным олимпийском чемпионом — британцем Кенни Джейсоном, а затем не без труда разобрался с представителем Тринидада и Тобаго Полом Николасом. Первый заезд россиянин проиграл, а во втором его оппонент грубо нарушил правила, за что был лишён первого места. В заключительной гонке он опередил соперника более чем на четыре секунды и пробился в полуфинал, где уже завтра померится силами с голландцем Джеффри Хугландом.

А двукратная медалистка Олимпиады в командном спринте Дарья Шмелёва не преуспела в дисциплине «кейрин». Россиянка с третьим временем пробилась в полуфинал, но там всего на 0,005 секунды отстала от канадки Лорьян Женест и была вынуждена бороться за места с 7-го по 12-е. В утешительном заезде спортсменка показала свой лучший результат в этот день (11,241), но не смогла подняться выше десятой строчки.

Вновь без медалей остались российские байдарочники. В соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров страну представляли сразу две спортсменки. Но если Олесе Ромасенко удалось квалифицироваться в главный финал, то Ирина Андреева дважды пришла к финишу предпоследней — сначала в отборе, а затем и в утешительном заезде. Её соотечественнице также было непросто проявить себя в соперничестве с сильными конкурентками. Как итог, седьмое место и более 1,8 секунды отставания от победительницы Невин Харрисон.

У мужчин на аналогичной дистанции не сумел навязать конкуренцию лидерам Евгений Луканцов. На этот раз двукратный бронзовый призёр первенства планеты не был так же успешен и показал пятое время в квалификации, проследовав в финал Б. Но и там реабилитироваться не удалось — лишь четвёртое время. В свою очередь, Ольга Черниговская финишировала последней в своём полуфинале на 500 метров, а Роман Аношкин и Максим Спесивцев сумели на мажорной ноте завершить выступление в турнире двоек на дистанции 1000 метров. В утешительном заезде они стали первыми, опередив словаков и итальянцев.

Не смогла включиться в борьбу за награды и Юлия Тимошинина. Она довольно уверенно преодолела барьер полуфинала в прыжках с 10-метровой вышки, но в сражении за медали откровенно провалилась. Ей ни разу не удалось преодолеть планку в 65 баллов за прыжок, в то время как лидеры набирали почти на треть больше. Как итог, всего 263,00 очка и предпоследнее, 11-е место с отставанием в 203,2 балла от чемпионки — китаянки Хунчань Цюань.

Без медалей россияне остались и в плавании на открытой воде. На дистанции 10 километров состязался Кирилл Абросимов и большую часть заплыва держался в первой десятке. Но ближе к концу силы начали оставлять отечественного спортсмена, вследствие чего он откатился на 19-ю строчку. Его отставание от новоиспечённого олимпийского чемпиона Флориана Веллброка из Германии составило чуть менее шести минут.

Но если в водных видах спорта у россиянин откровенно не шло, то в других всё складывалось гораздо оптимистичнее. Так, своё выступление в Токио довольно успешно начали отечественные пятиборцы, в первый день соревновавшиеся в фехтовании. Ульяна Баташова одержала 23 победы в 35 поединках и заняла четвёртое место, а Александр Лифанов и выиграл 25 раз, поделив первую строчку с британцем Джозефом Чунгом. На их фоне Гульназ Губайдуллина смотрелась менее впечатляющее (14 из 21, 31-е место), но и у неё шансы на медаль пока не потеряны.

Выход «Дрим тим» в полуфинал и поражение России в водном поло

В командных видах спорта отечественные спортсмены выступили с переменным успехом. Сборная России по волейболу впервые с 2012 года пробилась в решающий раунд Олимпийских игр в Токио. Подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли бразильцев в полуфинале со счётом 3:1, тем самым взяв у них реванш за поражение в Рио-де-Жанейро. Тогда коллективы встретились на этой же стадии, но сильнее оказались латиноамериканцы — 3:0. В финале же россияне сыграют с французами, которые не оставили шансов аргентинцам.

В свою очередь, ватерполистки были менее удачливы и лишились шансов на золото. Незадолго до конца первой половины россиянки обыгрывали американок со счётом 7:4, но ещё до перерыва позволили им сократить отставание до минимума, а перед заключительной четвертью уже уступали с разницей в два мяча. Вернуть инициативу не получилось. Финальный отрезок звёздно-полосатые взяли с двукратным преимуществом, а половину из четырёх точных бросков на свой счёт записала Мадлен Муссельман, с пятью голами ставшая лучшим бомбардиром встречи. Отечественная сборная уступила 11:15 и поборется за бронзу с Венгрией.

Также определились финалисты в мужском баскетболе. Сборная США проиграла первую четверть команде Австралии, но сумела быстро сократить отставание, а в третьей десятиминутке разгромила соперника с более чем трёхкратной разницей (32:10). После этого оставалось лишь удержать преимущество, что с лёгкостью удалось звёздным подопечным Грегга Поповича. Самым результативным игроком вновь стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, собравший коллекцию из 23 очков, девяти подборов, двух передач, двух перехватов и блок-шота — 97:78.

Вторым финалистом турнира стала Франция, которая в упорной борьбе обыграла Словению — 90:89. На большой перерыв оппоненты ушли с небольшим преимуществом подопечных Александера Секулича. Однако во второй части встречи соперник всё же смотрелся мощнее и вырвал победу. Самым результативным игроком противостояния стал экс-защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 25 очков. Также стоит отметить лидера словенцев Луку Дончича, оформившего трипл-дабл.

В то же время в женском футболе определился обладатель бронзовой медали. Сборная США успела оправиться после сенсационного поражения от Канады в полуфинале и уверенно разобралась с командой Австралии. Да, звёздно-полосатые выиграли лишь с разницей в один мяч и пропустили трижды, но в этом случае счёт не до конца иллюстрирует реальное положение вещей. К 51-й минуте подопечные Влатко Андоновски вели 4:1 и только после этого позволили себе расслабиться. По дублю оформили форварды коллектива Карли Ллойд и Меган Рапино. Причём первый гол обладательница «Золотого мяча» оформила прямым ударом с углового.

Проблемы с коронавирусом и значки с Мао Цзэдуном

С каждым днём ситуация с коронавирусом в Японии в целом и на Олимпиаде в частности становится всё хуже. В четверг на ОИ был сдан 31 положительный тест на COVID-19, это худший результат с момента начала Игр.

Наиболее сложная ситуация сложилась в сборной Греции по синхронному плаванию, где выявлено уже шестеро заболевших.

Не обошлось без одного случая инфицирования и в российской команде. Накануне на карантин отправилась каратистка Анна Чернышова, единственный представитель страны в данном виде. Спустя сутки она рассказала, в каких условиях находится.

«Чувствую себя хорошо. Сегодня через гаджет по интернету смотрела выступление каратистов — они как раз в четверг стартовали. Живём в небольших номерах. Питание трёхразовое — выбираешь сам, что есть, но выбор небольшой», — заявила Чернышова.

Между тем японцы, недовольные проведением ОИ, организовали очередную акцию протеста возле Олимпийского стадиона. Они требовали остановить соревнования из-за роста количества заболевших коронавирусом по всей стране. Накануне в Японии было выявлено более 14 тысяч случаев COVID-19.

Также очередной соревновательный день оказался омрачён достаточно серьёзным скандалом. Китайские велосипедистки Бао Шаньцзю и Чжун Тяньши, выигравшие командный спринт, вышли на церемонию награждения со значками с изображением Мао Цзэдуна.

Ранее МОК разрешил спортсменам выражать свою политическую позицию до начала соревнований, однако делать это на подиуме строго запрещено. Какие санкции ждут представителей Поднебесной, пока не сообщается, но Международный олимпийский комитет уже начал расследование.