Исинбаева: Сидоровой надо всё это вырыдать — и счастье, и разочарование, и тяжесть

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева высказала мнение об эмоциональной реакции Анжелики Сидоровой на завоевание серебряной медали в прыжках с шестом на летних Олимпийских играх в Токио.
Исинбаева: Сидоровой надо всё это вырыдать — и счастье, и разочарование, и тяжесть
  • РИА Новости

«Пусть она сейчас поплачет. Почему нет? Плакать — это нормально. Представляете, сколько она терпела, сколько она сдерживалась? Сейчас ей надо всё это вырыдать — и счастье, и разочарование, и тяжесть. Анжелика — молодец», — сказала Исинбаева в эфире Первого канала.

По её словам, она верит в то, что российские спортсмены будут выступать на Играх-2024 в Париже со своим флагом и гимном.

«И как раз Анжелика сможет прочувствовать поддержку трибун и гордость пронести флаг по стадиону», — добавила Исинбаева.

На играх в Токио 
Сидорова в своей лучшей попытке показала результат 4,85 м, после чего дважды не сумела взять высоту 4,90 м и один раз — 4,95 м.

Ранее сообщалось, что Шкуренёв занял восьмое место в десятиборье на Играх в Токио.

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