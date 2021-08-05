Шкуренёв занял восьмое место в десятиборье на Играх в Токио

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Россиянин Илья Шкуренёв занял восьмое место в десятиборье на летних Олимпийских играх в Токио.
Шкуренёв занял восьмое место в десятиборье на Играх в Токио
  • Reuters

По итогам семи дисциплин (бег на 100 м, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 400 м, бег на 110 м с барьерами, метание диска, прыжки с шестом, метание копья и бег на 1500 м) Шкуренёв набрал 8413 очков.

Олимпийским чемпионом с результатом 9018 очков стал канадец Дамиан Уорнер. Серебряным призёром стал француз Кевин Майер, набравший 8729 баллов. Тройку замкнул австралиец Эшли Молони, на счету которого 8649 очков.

Ранее сообщалось, что Тиам стала двукратной чемпионкой ОИ в семиборье.

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