Золото Угуева, бронза Найфонова и выход в финал Сидакова: как борцы обеспечили России ещё три медали Игр

Сборная России по вольной борьбе обеспечила ещё три медали летних Олимпийских игр в Токио. Заур Угуев стал чемпионом, одолев в поединке за золото индийца Рави Кумара. Артур Найфонов в схватке за бронзу взял верх над представителем Узбекистана Джабраилом Шапиевым. А Заурбек Сидаков дошёл до финала и сразится в пятницу за чемпионский титул с Магомедхабибом Кадимагомедовым из Белоруссии.

Золото непобедимого Угуева

За четыре дня борцовского турнира сборная России смогла собрать урожай только из одной золотой медали и двух бронзовых, а в общем зачёте расположилась на шестом месте, деля его с немецкими спортсменами. Для любой другой страны это выступление могло бы считаться успешным, но не для российских спортсменов, привыкших к совсем другим результатам.

Хоть как-то повлиять на ситуацию и принести второе золото мог борец-вольник Заур Угуев в весовой категории до 57 кг. Он был по определению главным фаворитом своего турнира, так как не только выиграл два последних чемпионата мира, но и вообще не потерпел ни одного поражения за два последних года.

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В эту блестящую серию входила и победа над будущим соперником по олимпийскому финалу — индийцем Рави Кумаром. Они встречались в полуфинале последнего первенства планеты, и россиянин выиграл схватку со счётом 6:4. В том, что дагестанский борец повторит тот результат, сомнений было мало, однако кое-что накануне финала смущало: Угуев в Токио дважды в последний момент избегал поражений, в то время как Кумар каждый свой поединок выигрывал досрочно.

Решающая схватка началась не так зрелищно, как предыдущие у обоих борцов. Они долго не могли провести захваты, но Угуеву хотя бы удалось дважды вытолкать соперника с ковра. Индиец после этого ответил своим приёмом, но россиянин моментально вернул себе преимущество в два очка.

Во втором периоде Угуев дважды бросал соперника за пределы ковра, однако судьи очень строго отнеслись к действиям россиянина. Они наградили его всего лишь одним баллом, словно не желая отдавать победу досрочно. Даже после небольшого медицинского перерыва Угуев продолжал доминировать над своим соперником, который вяз в его захватах, как в песках Сарыкума.

За минуту до конца схватки Кумар всё-таки провёл ответную атаку, но этого уже было мало. Угуев одержал победу со счётом 7:4 и добился главного достижения в своей и без того блистательной карьере. Дагестанский борец принёс сборной России второе золото в борьбе на Олимпийских играх в Токио.

Финал Сидакова против бывшего россиянина

Повторить успех Угуева в пятницу постарается Заурбек Сидаков. Он тоже приехал в Токио в статусе двукратного чемпиона мира, только в более тяжёлой весовой категории — до 74 кг. 25-летний россиянин гораздо увереннее дошёл до финала, не откладывая победы в своих поединках на последние секунды.

Правда, совсем без ошибок Сидаков не обошёлся. В первых двух схватках с представителем Гвинеи-Биссау Аугусто Миданой (12:2) и узбекистанцем Бекзодом Абдурахмоновым (13:6) осетинский борец уверенно боролся первым номером, однако иногда всё-таки оказывался в захвате и отдавал оппонентам баллы. К счастью, это не влияло на ход боёв. Африканского борца Сидаков даже сумел победить досрочно.

Зато в полуфинале он не дал своему сопернику ни единого шанса. Заурбек встречался с казахстанцем Данияром Кайсановым, имеющим в активе бронзу чемпионата мира 2019 года. Россиянин контролировал весь поединок и поразительно легко шёл в ноги, каждый раз зарабатывая на этом немало очков. Сидаков даже попытался порадовать зрителей амплитудным броском, однако Кайсанов в последний момент увернулся. Но от поражения он не спасся — дагестанский борец досрочно выиграл схватку за явным преимуществом (11:0).

За золото Сидаков сразится с дагестанцем Магомедхабибом Кадимагомедовым, который с 2020 года представляет Белоруссию. Бывший российский борец проделал впечатляющий путь по турнирной сетке и выбил двух главных после Сидакова фаворитов — американца Кайла Дейка и кубинца Франка Чамисо, выступающего за Италию. Этот финал будет сильно напоминать решающую схватку 2008 года в том же весе (до 74 кг). Тогда россиянину Бувайсару Сайтиеву тоже противостоял белорусский дагестанец Мурад Гайдаров, но он не смог помешать своему земляку выиграть третье олимпийское золото.

Кроме Сидакова, никто из российских борцов, начинавших свои выступления на Олимпиаде, успехов не добился. Сергею Козыреву и Ольге Хорошавцевой откровенно не повезло с жеребьёвкой: уже в первых схватках им пришлось встречаться с гораздо более сильными соперниками. Тяжеловесу Козыреву достался китаец Дэн Чживэй, выигрывавший медали на двух последних чемпионатах мира. Против него россиянин так и не предпринял активных действий, а соперник закончил поединок быстрым проходом в ноги.

Хорошавцева встречалась с действующей чемпионкой мира Джакаррой Винчестер из США. Российская спортсменка неплохо начала схватку и выиграла первый период со счётом 4:3, но дальше очков не набирала, а соперница смогла совершить два броска. К сожалению, пробиться в утешительный турнир Козыреву и Хорошавцевой тоже не удалось, так как их оппоненты в следующем круге сами потерпели поражения.

Одна бронза из двух

Сразу после того, как Угуев завоевал золото, копилку сборной России пополнил Артур Найфонов. После поражения в полуфинале весовой категории до 86 кг ему оставалось только бороться за бронзу с узбекистанцем Джабраилом Шапиевым, который тоже оказался бывшим соотечественником и воспитанником дагестанской школы борьбы.

Схватка бронзового призёра чемпионата мира с пока ещё не успевшим добиться значимых успехов соперником оказалась совершенно равной. Найфонов старался действовать активно, но сталкивался с непроходимой обороной Шапиева. Россиянину удалось только один раз вытолкнуть его за ковёр. Позднее судья вознаградил его баллом за пассивность соперника. Во втором периоде два борца вообще никак не повлияли на счёт, и Найфонов принёс сборной России 57-ю медаль Олимпиады в Токио, что позволило превысить общекомандный результат Игр в Рио-де-Жанейро.

За бронзу также боролась Валерия Коблова, выступающая в весе до 57 кг. Вице-чемпионка прошлой Олимпиады попала в малый финал не напрямую, а после утренней победы над Аншу Малик из Индии. Этот поединок складывался довольно напряжённо. Россиянка за пять с половиной минут успела заработать только один балл за пассивность соперницы, которая исправилась и в ответ вытолкнула саму Коблову с ковра. Валерия долго уступала по последнему действию, но так же, как Угуев накануне, успела вырваться из захвата Малик и сама уложила её, заработав на этом четыре балла.

Поспорить за медаль нужно было с болгарской спортсменкой Эвелиной Николовой, которая в основной сетке дошла до полуфинала. Соперница сразу задала высокий темп и открыла счёт, после того как судья наказал Коблову за пассивность. Россиянка попыталась доказать, что всё-таки готова вести борьбу, но Николова поймала её на контратаке и провела бросок на четыре балла, который привёл к туше. Коблова так и не выиграла свою вторую олимпийскую медаль — в российской женской команде дважды подняться на пьедестал почёта пока удавалось только Наталье Воробьёвой.