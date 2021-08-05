Сидаков прошёл в четвертьфинал турнира по вольной борьбе на ОИ в весе 74 кг
Россиянин Заурбек Сидаков пробился в четвертьфинал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 53 кг на Олимпийских играх в Токио.
Он разгромил на стадии 1/8 финала представителя Гвинеи-Бисау Аугусто Мидана со счётом 12:2.
Сидаков является двукратным чемпионом мира.
Ранее Ольга Хорошавцева проиграла в 1/8 финала турнира по вольной борьбе на ОИ в весе до 53 кг.
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