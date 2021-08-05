Велогонщик Дмитриев вышел в полуфинал Олимпиады

Россиянин Денис Дмитриев пробился в полуфинал соревнований по велоспорту на треке в спринте на летних Олимпийских играх в Токио.

По итогам трёх заездов 1/4 финала Дмитриев сумел победить представителя Тринидада и Тобаго Николаса Пола. В первой гонке Дмитриев проиграл, во второй, после протеста команды россиянина, соперник был дисквалифицирован, а в третьей Дмитриев сумел взять верх над Полом.

В полуфиналы вышли победители каждого из четырёх четвертьфиналов, каждый из которых состоит из трёх гонок. Проигравшие продолжат борьбу в утешительных заездах за 5—8-е места.

Ранее сообщалось, что Шмелёва пробилась в полуфинал кейрина на Олимпиаде.