Велогонщик Дмитриев вышел в полуфинал Олимпиады

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Россиянин Денис Дмитриев пробился в полуфинал соревнований по велоспорту на треке в спринте на летних Олимпийских играх в Токио.
Велогонщик Дмитриев вышел в полуфинал Олимпиады
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По итогам трёх заездов 1/4 финала Дмитриев сумел победить представителя Тринидада и Тобаго Николаса Пола. В первой гонке Дмитриев проиграл, во второй, после протеста команды россиянина, соперник был дисквалифицирован, а в третьей Дмитриев сумел взять верх над Полом.

В полуфиналы вышли победители каждого из четырёх четвертьфиналов, каждый из которых состоит из трёх гонок. Проигравшие продолжат борьбу в утешительных заездах за 5—8-е места.

Ранее сообщалось, что Шмелёва пробилась в полуфинал кейрина на Олимпиаде.

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