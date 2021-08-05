Чемпион Игр в Токио Угуев заявил, что собирается выступить на Олимпиаде в Париже

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Россиянин Заур Угуев после победы на олимпийском турнире по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг заявил о намерении принять участие в Играх 2024 года в Париже.
Чемпион Игр в Токио Угуев заявил, что собирается выступить на Олимпиаде в Париже
  • Reuters

«Будем работать, пока есть силы. Я молодой и свежий. Будем выступать», — приводит ТАСС ответ Угуева на вопрос об Играх-2024.

В финале Олимпиады в Токио 26-летний Угуев победил представителя Индии Рави Кумара Дахию со счётом 7:4.

В послужном списке российского борца два золота чемпионатов мира, а также серебро и бронза континентальных первенств. 

Ранее сообщалось, что Угуев посвятил победу на Олимпиаде в Токио своему отцу.

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