Чемпион Игр в Токио Угуев заявил, что собирается выступить на Олимпиаде в Париже
- Reuters
«Будем работать, пока есть силы. Я молодой и свежий. Будем выступать», — приводит ТАСС ответ Угуева на вопрос об Играх-2024.
В финале Олимпиады в Токио 26-летний Угуев победил представителя Индии Рави Кумара Дахию со счётом 7:4.
В послужном списке российского борца два золота чемпионатов мира, а также серебро и бронза континентальных первенств.
Ранее сообщалось, что Угуев посвятил победу на Олимпиаде в Токио своему отцу.