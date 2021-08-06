Россияне завоевали четыре медали в 14-й день ОИ в Токио

В 14-й соревновательный день Олимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали четыре медали.

Единственную золотую медаль России принёс борец вольного стиля Заурбек Сидаков, победивший в весовой категории до 74 кг. Серебряным призёром стал боксёр Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Бронзу завоевали боксёр Зенфира Магомедалиева (до 75 кг) и велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в трековой дисциплине «мэдисон».

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее сообщалось, что в 14-й день Олимпиады в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей.