Россияне завоевали четыре медали в 14-й день ОИ в Токио

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В 14-й соревновательный день Олимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали четыре медали.
Россияне завоевали четыре медали в 14-й день ОИ в Токио
  • Reuters

Единственную золотую медаль России принёс борец вольного стиля Заурбек Сидаков, победивший в весовой категории до 74 кг. Серебряным призёром стал боксёр Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Бронзу завоевали боксёр Зенфира Магомедалиева (до 75 кг) и велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в трековой дисциплине «мэдисон».

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее сообщалось, что в 14-й день Олимпиады в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей.

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