Свищёв назвал грандиозным успехом выход российских гандболисток в финал Игр в Токио

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Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о выходе женской национальной команды страны по гандболу в финал Олимпийских игр в Токио.
Свищёв назвал грандиозным успехом выход российских гандболисток в финал Игр в Токио
  • Reuters

«Мало кто верил в успех наших гандболисток, а они сами, да и тренеры верили, что смогут выйти в финал! Молодцы! На то она и Олимпиада, что можно начать плохо и тяжело, а под конец оказаться в финале. У нас есть командная игра, я хочу поздравить наших девушек с выходом в финал! Это грандиозный успех. Федерация проделала огромную работу со спортсменами, доказав, что нужно продолжать бороться за самые высокие места в мире. То, что Трефилов поехал на Игры, повлияло на девушек в качестве стимулирующего фактора. Возможно, это тоже как-то повлияло на такой результат. Федерация всё сделала правильно, если это помогло. Видно, что наши гандболистки подошли к Олимпиаде на пике своей формы», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

В полуфинале Игр в Токио россиянки одолели сборную Норвегии со счётом 27:26.

Ранее Поздняков прокомментировал выход российских гандболисток в финал Олимпиады в Токио.

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