Поздняков прокомментировал выход российских гандболисток в финал Олимпиады в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о выходе национальной женской команды по гандболу в финал Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

«Главное — девушки прибавляют от игры к игре. Надеемся, что в финале они выдадут свою самую фееричную игру. Надо будет отдать все силы. Но сегодня они сыграли грамотно, очень надежно в обороне, отлично сыграла вратарь. Когда голкипер силён, это внушает уверенность всей команде», — цитирует Позднякова ТАСС.

В финале сборная России встретится с командой Франции. Матч пройдёт 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки обыграли норвежек и вышли в финал ОИ в Токио.