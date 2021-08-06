Поздняков прокомментировал выход российских гандболисток в финал Олимпиады в Токио

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о выходе национальной женской команды по гандболу в финал Олимпийских игр, которые проходят в Токио.
Поздняков прокомментировал выход российских гандболисток в финал Олимпиады в Токио
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Главное — девушки прибавляют от игры к игре. Надеемся, что в финале они выдадут свою самую фееричную игру. Надо будет отдать все силы. Но сегодня они сыграли грамотно, очень надежно в обороне, отлично сыграла вратарь. Когда голкипер силён, это внушает уверенность всей команде», — цитирует Позднякова ТАСС.

В финале сборная России встретится с командой Франции. Матч пройдёт 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки обыграли норвежек и вышли в финал ОИ в Токио.

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