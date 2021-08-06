Российские гандболистки обыграли норвежек и вышли в финал ОИ в Токио

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Сборная Россия одержала победу над национальной командой Норвегии в матче 1/2 финала женского турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио.
Российские гандболистки обыграли норвежек и вышли в финал ОИ в Токио
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 27:26 в пользу российских гандболисток.

В финале россиянки сыграют с командой Франции, которая победила Швецию — 29:27.

Ранее сообщалось, что французские гандболистки вышли в финал ОИ в Токио.

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