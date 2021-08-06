Российские гандболистки обыграли норвежек и вышли в финал ОИ в Токио
Сборная Россия одержала победу над национальной командой Норвегии в матче 1/2 финала женского турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 27:26 в пользу российских гандболисток.
В финале россиянки сыграют с командой Франции, которая победила Швецию — 29:27.
Ранее сообщалось, что французские гандболистки вышли в финал ОИ в Токио.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»