Путин поздравил борца Сидакова с победой на Играх в Токио
- Reuters
«Примите мои поздравления с триумфальным выступлением на Играх в Токио. Проявив свои яркие чемпионские качества, в упорной и напряжённой борьбе Вы одержали верх над сильными соперниками, на деле доказав, что достойны самой высокой награды. Своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы. Я желаю Вам дальнейших успехов. Так держать!» — гласит сообщение на сайте Кремля.
В финале Олимпийских игр Сидаков победил спортсмена из Белоруссии Магомедхабиба Кадзимагомедова.
Ранее Тедеев заявил, что тренеры проанализировали каждую мелочь перед финалом с участием Сидакова.