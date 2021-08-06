Путин поздравил борца Сидакова с победой на Играх в Токио

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Президент России Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Заурбека Сидакова, который выиграл золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 74 кг.
Путин поздравил борца Сидакова с победой на Играх в Токио
  • Reuters

«Примите мои поздравления с триумфальным выступлением на Играх в Токио. Проявив свои яркие чемпионские качества, в упорной и напряжённой борьбе Вы одержали верх над сильными соперниками, на деле доказав, что достойны самой высокой награды. Своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы. Я желаю Вам дальнейших успехов. Так держать!» — гласит сообщение на сайте Кремля.

В финале Олимпийских игр Сидаков победил спортсмена из Белоруссии Магомедхабиба Кадзимагомедова.

Ранее Тедеев заявил, что тренеры проанализировали каждую мелочь перед финалом с участием Сидакова.

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