Тедеев: тренеры проанализировали каждую мелочь перед финалом с участием Сидакова

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что тренерский штаб национальной команды проанализировал и отработал каждую мелочь перед финальным поединком Заурбека Сидакова на Олимпийских играх в Токио.
Тедеев: тренеры проанализировали каждую мелочь перед финалом с участием Сидакова
  • Reuters

«Конечно, мы каждую мелочь отрабатывали вчера. Все ошибки проанализировали, потом дали установки. По ним Заур начал бороться. Задачей было в первом периоде замотать его, а если проходишь в ноги, сразу вставать: он хорошо чувствует ноги. Проходишь — встаёшь — сбиваешь. На краю ковра — атаковать и выносить, работать на руках. Дагестанцы очень хорошо работают», — цитирует Тедеева ТАСС.

Сидаков завоевал золотую медаль турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. В финальном поединке россиянин одержал победу над белорусом Магомедхабибом Кадимагомедовым со счётом 7:0.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал уверенной победу Сидакова на ОИ в Токио.

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