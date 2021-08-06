Кавказское дерби: борец Сидаков выиграл золото в схватке с бывшим россиянином на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал чемпионом в весовой категории до 74 кг на Олимпийских играх в Токио. В финальной схватке он взял верх над дагестанцем Магомедхабибом Кадимагомедовым, выступающим за Белоруссию. Это уже седьмой случай в истории, когда отечественный спортсмен завоевал золото в схватке с бывшим соотечественником. В свою очередь, Абдулрашид Садулаев в дивизионе до 97 кг добрался до поединка за титул, а в категории до 65 кг Гаджимурад Рашидов поборется за бронзу.

Продолжение золотой серии

Конкуренция среди отечественных борцов-вольников настолько велика, что порой им приходится разыгрывать золото Олимпийских игр между собой. Разумеется, представляя при этом разные страны. С тех пор как распался СССР, уже в шести финалах россияне сталкивались со своими бывшими соотечественниками и всегда одерживали над ними победы.

Не стала исключением и Олимпиада в Токио. В весе до 74 кг один из счастливых билетов накануне добыл Заурбек Сидаков. Осетинский борец на протяжении четырёх лет не проигрывал никому из иностранцев и успел за это время стать двукратным чемпионом мира, поэтому его квалификации в финал удивляться не стоило.

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Компанию же ему составил Магомедхабиб Кадимагомедов — дагестанский борец, уже полтора года представляющий Белоруссию. Его путь к золотой схватке не был лёгкой прогулкой, однако ни Кайл Дейк из США, ни Франк Чамисо из Италии не смогли остановить бывшего россиянина. Он очень агрессивно боролся с каждым из них и получил законное право бросить вызов Сидакову.

Осетинскому спортсмену стоило готовиться к очень сложному поединку, но белорусский спортсмен начал осторожно. Настолько, что судья даже выписал ему 30-секундный отсчёт за пассивность. В конце этого времени Кадимагомедов пошёл в атаку и вцепился в бедро Сидакова, но россиянин сам ответил захватом и смог после этого выйти наверх. Возникла обоюдоострая ситуация, которая так и не принесла никому пользы, хотя штрафной балл Сидаков всё же оставил себе.

Во втором периоде уже уроженцу Беслана грозил отсчёт за бездействие, но он вовремя провёл захват ноги и выбросил Кадимагомедова с ковра. В следующем эпизоде Сидаков едва не уложил соперника на лопатки, но позволил ему при этом оказаться в хорошей позиции для контратаки. Благо Заурбек всё просчитал и вовремя отступил, довольствуясь пятиочковым преимуществом. В концовке россиянин получил предупреждение за избегание боя и, словно извиняясь за своё поведение, подловил белорусского борца на ошибке и опять заставил выйти с ковра. Сидаков одержал победу с сухим счётом и принёс России третье золото в борьбе.

Безупречный Садулаев

Перед финальными поединками всё внимание болельщиков было обращено на одну из главных звёзд вольной борьбы — Абдулрашида Садулаева. После того как он покорил Рио-де-Жанейро и выиграл олимпийское золото в 20 лет, борец из Дагестана стал непревзойдённым лидером категории до 97 кг. За пять лет Садулаев позволил себе всего один раз проиграть — американцу Кайлу Снайдеру в финале чемпионата мира 2017 года. Это было его второе официальное поражение за карьеру.

Однако все старые регалии не облегчали Садулаеву путь ко второй золотой медали. Хоть его и развели со Снайдером по разным частям турнирной сетки, стартовать пришлось с поединка с Шарифом Шарифовым — олимпийским чемпионом 2012 года и соперником по финалу последнего первенства планеты. Азербайджанец, впрочем, так и не нашёл способа побороть российского великана. Садулаев выиграл схватку со счётом 5:0, а следом легко отодвинул в сторону грузина Элизбара Одикадзе. Их бой в четвертьфинале не продлился и четырёх минут.

В полуфинале Садулаева ждал один из самых неприятных для него соперников. С 34-летним кубинцем Рейнерисом Саласом он встречался ещё в финале чемпионата мира 2014 года. Тот бой завершился скандалом — Салас поднял руку на совсем молодого соперника, но тот в ответ не вспылил, а лишь уложил кубинца на лопатки. Спустя семь лет им предстояло определить финалиста Олимпиады.

Эта схватка получилась для Садулаева крайне тяжёлой. Хоть Салас и не мог подобраться к нему, сам россиянин набирал очки по крупицам — за пассивность соперника и его выход с ковра. В сумме набралось только четыре. Садулаев так и не отдал своим соперникам ни одного балла. Для победы на Играх в Токио ему осталось только побороть Снайдера, который тоже со времён Олимпиады в Рио мечтает стать двукратным чемпионом. Американец также впечатлил, отдав соперникам в трёх боях всего два балла.

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Столь же уверенно по турнирной сетке поначалу шёл ещё один российский борец — Гаджимурад Рашидов. Весь предыдущий олимпийский цикл спортсмен из Дагестана не опускался ниже второго места на чемпионатах мира. В начале 2019 года он перешёл в олимпийский вес до 65 кг и потерпел в нём всего лишь одно поражение, так что мог считаться главным фаворитом в Токио.

Рашидов за это время не выиграл только Кубок мира 2020 года, получив на нём травму. Как раз с боя с победителем того турнира Вазгеном Теваняном россиянин начал выступление в Японии. Чемпион мира уверенно выиграл эту схватку со счётом 6:0, взяв пример с Садулаева. Дальше Рашидов прошёл бывшего дагестанского борца Магомедмурада Гаджиева, который смог заработать два балла, но не шесть, как это сделал россиянин.

В полуфинале Рашидов вышел на японца Такуто Отогуро. Он побеждал на чемпионате мира 2018 года, но не в той категории, в которой россиянин тогда стал серебряным призёром, а именно в олимпийской до 65 кг. На следующем первенстве планеты они всё-таки оказались в одной сетке, и тогда россиянин был сильнее. В Токио их схватка началась не по плану Рашидова. Японец сумел в первом периоде пройти в ноги и заработать два балла.

Во втором Отогуро ещё раз провёл захват и потащил Рашидова к краю ковра. Россиянин успел в последний момент увернуться и сам прижал соперника к полу. Судьи первоначально наградили его двумя баллами, но хозяева Олимпиады опротестовали решение и выиграли, позволив японцу ещё увеличить свой счёт. У Рашидова оставалось достаточно времени, чтобы отыграться, только Отогуро не собирался рисковать путёвкой в финал и ввязываться в бой. Судьи побуждали его вернуться в борьбу с помощью штрафных баллов, но прежде всего это должен был сделать сам россиянин своими проходами, а он так ничего и не предпринял.

Но Рашидов поборется за бронзу, а у последней российской девушки, вышедшей на олимпийский ковёр, этого шанса не будет. Стальвира Оршуш в первой же схватке в весовой категории до 48 кг попала на украинку Марию Стадник, представляющую Азербайджан. Между ними завязался очень насыщенный бой, но в итоге победу праздновала трёхкратная олимпийская призёрка. Сама она в полуфинале уступила японке Юи Сусаки, так что будет бороться за бронзу вместо россиянки.