Американский борец Стивенсон выиграл золото ОИ в весе до 125 кг

Американец Гэйбл Дэн Стивенсон выиграл золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

В финальном бою американец одержал победу над Гено Петриашвили из Грузии со счётом 10:8. Бронзу выиграли Амир Хоссейн Заре из Ирана и Таха Акгюль из Турции. Ранее сообщалось, что борец Сидаков завоевал золото ОИ в весе до 74 кг.