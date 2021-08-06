Американский борец Стивенсон выиграл золото ОИ в весе до 125 кг
Американец Гэйбл Дэн Стивенсон выиграл золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
В финальном бою американец одержал победу над Гено Петриашвили из Грузии со счётом 10:8.
Бронзу выиграли Амир Хоссейн Заре из Ирана и Таха Акгюль из Турции.
Ранее сообщалось, что борец Сидаков завоевал золото ОИ в весе до 74 кг.
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