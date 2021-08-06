Сейвы Седойкиной и магия Вяхиревой: как российские гандболистки вновь победили норвежек в полуфинале Олимпиады

Женская сборная России по гандболу второй раз подряд обыграла Норвегию в полуфинале Олимпиады в Токио. Встреча завершилась со счётом 27:26, а лучшими в составе победительниц стали правая полусредняя Анна Вяхирева, которая забросила девять мячей в ворота соперниц, и голкипер Анна Седойкина, отразившая 11 бросков. В матче за золотые медали подопечные Алексея Алексеева, как и в Рио-де-Жанейро, встретятся с Францией.

Противостояние России и Норвегии в плей-офф женского гандбольного турнира на Олимпийских играх давно стало классикой. В Токио олимпийские пути команд пересеклись третий раз за последние 13 лет. В Пекине соперники встретились в финале, и скандинавки уверенно взяли верх — 34:27. В Лондоне норвежки вновь завоевали золото, но с отечественным коллективом разминулись, в чём последние были виноваты сами, оступившись в четвертьфинальном матче с Южной Кореей.

Зато в Рио-де-Жанейро подопечные Евгения Трефилова взяли реванш в полуфинале. Основное время того яркого матча завершилось вничью — 31:31. В дополнительной пятиминутке россиянки оказались сильнее благодаря точному броску Екатерины Ильиной с пенальти и промаху Камиллы Херрем — 38:37. В итоге команда впервые в истории поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, а двукратные олимпийские чемпионки довольствовались бронзой.

Спустя пять лет судьба вновь свела сборные в полуфинале Игр, и норвежки горели желанием отомстить, хотя с тех пор они успели пять раз обыграть принципиальных соперниц при одном поражении и одной ничьей. Неудивительно, что коллектив Торира Хергейрссона считался явным фаворитом.

Помимо прочего, скандинавки взяли все пять матчей на групповом этапе в Японии, а затем сломили сопротивление Венгрии в плей-офф. Россиянки же начали турнир очень неудачно: разошлись миром с Бразилией и разгромно уступили Швеции. Но затем набрали ход и одержали четыре победы подряд, в том числе над Черногорией в четвертьфинале.

Однако очная встреча сразу пошла не по сценарию сборной Норвегии. Первый тайм получился более чем успешным для подопечных Алексея Алексеева. Они хорошо двигались и ни в чём не уступали именитым соперницам. Однако куда важнее было то, что все попытки норвежек убегать в быстрые отрывы пресекались на корню, а давление в центральной зоне во время позиционного нападения сводилось к стрельбе с краёв и полуфлангов.

А в нападении тем временем у россиянок царила главная звезда — Анна Вяхирева. Собственно, матч начался с её точного броска. Пусть гандболистка клуба «Ростов-Дон» получала не слишком много свободного пространства, она работала крайне эффективно: собирала на себе фолы, ассистировала партнёрам и забивала из сложнейших позиций.

Дарья Дмитриева удвоила преимущество. Однако скандинавкам быстро удалось отыграться. Вдобавок в их составе великолепно проявляла себя уже ставшая легендарной вратарь Катрин Лунде. 41-летний голкипер только в первом тайме совершила восемь сейвов и помогла своим партнёршам остаться в игре.

Её визави Виктория Калинина до поры действовала не столь надёжно и никак не могла отразить хотя бы один бросок. В конце концов тренерский штаб бросил в бой Анну Седойкину, и это решение оказалось своевременным. При счёте 5:5 команду внезапно подвела опытная Анна Сень. Олимпийская чемпионка заработала удаление за удар по лицу Норе Мёрк.

Потеряв ведущего защитника, россиянки на время растерялись и позволили норвежкам выйти вперёд. Вдобавок у соперниц на правом фланге разыгралась Стине Скогранд, регулярно врывавшаяся в свободные зоны и бравшая инициативу в свои руки. Нарушения правил в заключительной фазе атак приводили к семиметровым, за которые норвежки безошибочно наказывали.

К счастью, коллектив Алексеева не дал соперницам оторваться в счёте. Во многом это стало возможным из-за посыпавшихся у норвежек двухминутных удалений. Французские арбитры не щадили скандинавок за грубость, словно возвращая долг за красную карточку Сень. Особенно полезно на этом отрезке смотрелись Юлия Манагарова и Ксения Макеева, успевавшие не только стоять стеной в защите, но и своевременно подключаться к атакам.

Убедившись, что норвежки не могут придумать ничего экстраординарного и продолжают атаковать по заученным схемам, почти не используя передачи в линию, россиянки оформили спурт. Не обошлось без везения в виде штанг и перекладин, но и пять сейвов Седойкиной намекали на то, что разнообразием со стороны Норвегии и не пахнет.

А вот сами олимпийские чемпионки забивали небанально. То Екатерина Ильина стреляла по центру через руки, то Манагарова улетала в отрыв и продавливала защитника, то Дмитриева открывалась в роли столба перед вратарской, то миниатюрная Вяхирева крутила вензеля и находила лазейки для выхода на оперативный простор. Именно последняя с сиреной об окончании тайма после ложного показа послала мяч в девятку и создала весомый отрыв — 14:11.

Впрочем, сдаваться Норвегия не собиралась. В начале второго тайма команда сократила отставание до минимума. Лунде удалось впервые в матче отразить пенальти в исполнении Ильиной, а у соперниц наконец вышла на первый план Мёрк, которая забрасывала один мяч за другим.

Однако, как показало дальнейшее развитие событий, это было лишь кратковременное явление. Россиянки быстро пришли в себя и вновь стали надёжно действовать в обороне. Они смотрелись настолько здорово, что никто даже не вспоминал об отсутствии Сень. Коллективу Хергейрссона практически не позволяли бросать по воротам, а если и давали делать это, то с крайне неудобных позиций.

Да и пробить поймавшую кураж Седойкину было непросто. Когда казалось, что соперницы способны вернуться в игру, она всякий раз совершала важный сейв. Всего в активе Анны оказалось 11 спасений.

В линии великолепно играла Ксения Макеева, которая практически полностью закрыла Стине Офтедаль. В результате та отметилась только двумя голами и бросила по воротам лишь четыре раза. Ксения же здорово проявила себя и в атаке. Ближе к середине второго тайма она отметилась сразу несколькими точными выстрелами, а сборная России оформила пятиочковый рывок и оторвалась.

Забей Бобровникова в следующей атаке после перехвата Полины Кузнецовой — и скандинавкам пришлось бы ломать голову, как отыгрывать гандикап в семь мячей. Но норвежки бросок Владлены заблокировали и почти сразу же обрисовали формат камбэка: быстрая атака и жёсткая защита. И пусть у ворот россиянок отдувалась практически одна Мёрк, этого хватило, чтобы вернуть интригу: три мяча Норы за 122 секунды превратили отставание в рабочее — 23:20.

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Но у Кузнецовой на эндшпиль полуфинала были свои планы. Как только норвежки расслабились, посчитав, что они уже прибрали инициативу к своим рукам, она ответила дуплетом, сначала забив в быстром отрыве, а затем бросив из убойной позиции по центру. Норвежек это не смутило, они продолжали гнуть свою линию, тем более что из-за усталости россиянки не успевали толком накрывать бьющих.

Когда разница вновь достигла двух мячей, на первый план опять вышла Вяхирева. Она, подобно Лионелю Месси, дважды подряд застала врасплох вратаря соперниц, когда казалось, что мяч уж точно не окажется в воротах. И когда возникла мысль, что матч можно заканчивать — 27:24, Владлена Бобровникова неоправданно грубо сфолила в 12 метрах от ворот и предоставила норвежкам шанс на спасение.

Те им едва не воспользовались. Хенни Рейстад и Санна Сольберг-Исаксен с поправкой на потерю Манагаровой забили два мяча и сократили отставание до минимума. Играть оставалось чуть больше минуты. К счастью, подопечные Алексеева не дрогнули и на опыте спокойно закрепились на чужой половине. А незадолго до финальной сирены нервы подвели Веронику Кристиансен. Именно её двухминутное удаление поставило точку в противостоянии — 27:26.

Таким образом, женская сборная России по гандболу второй раз подряд обыграла Норвегию в полуфинале Олимпийских игр и вновь сразится за золото с Францией.